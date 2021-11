Η Δέσποινα Βανδή με κατακόκκινο μίνι φόρεμα και σέξι γόβες -Στα καλύτερά της, αποθεώνεται από τους fans [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή με ένα κατακόκκινο μίνι φόρεμα και κόκκινες γόβες ποζάρει με σέξι διάθεση και δείχνει ότι είναι στα καλύτερά της.

Η Δέσποινα Βανδή πρόσφατα βρέθηκε στη Ρώμη με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. Το βράδυ του Σαββάτου έκατσε στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής τους Just the 2 of Us, όπου εμφανίστηκε με ένα κατακόκκινο φόρεμα και έδειχνε άκρως ανανεωμένη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες της στις οποίες ποζάρει με σέξι διάθεση, με το μίνι, κατακόκκινο και σέξι φόρεμα να αναδεικνύει τα καλλίγραμμα πόδια της. Η επίσης κόκκινες γόβες ολοκλήρωναν το φλογερό look.

Τα μαλλιά της Δέσποινας Βανδή ήταν μαζεμένα σε έναν ψηλό, σικάτο κότσο, ολοκληρώνοντας ιδανικά την εμφάνισή της.

Δείτε την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή με κατακόκκινο μίνι φόρεμα στο Bovary.gr.