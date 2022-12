H Δέσποινα Βανδή με λαμπερή δημιουργία της Σήλιας Κρηθαριώτη -Εντυπωσιακή και sexy με κατακόκκινο φόρεμα - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή έκανε μια από τις ωραιότερες χριστουγεννιάτικες εμφάνισεις.

Η Δέσποινα Βανδή, έκανε ακόμη μια λαμπερή εμφάνιση στον ημιτελικό του Just The 2 of Us με δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη, μαγνητίζοντας και εντυπωσιάζοντας με το υπέροχο γιορτινό της look.

Με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση η Δέσποινα Βανδή, φόρεσε τα καλά της και ενθουσίασαν το τηλεοπτικό κοινό και όχι μόνο.

Για τη λαμπερή και πρωτίστως γιορτινή της εμφάνιση πάντως, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να φορέσει ξανά δημιουργία της σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη.

