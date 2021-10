Η Δέσποινα Βανδή με δερμάτινο παντελόνι και στιλάτες γόβες -Η εντυπωσιακή εμφάνιση σε θεατρική πρεμιέρα [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή έδωσε το «παρών» σε θεατρική πρεμιέρα και εντυπωσίασε με το fashionable βραδινό look της.

Η τραγουδίστρια έχει μια γεμάτη επαγγελματική σεζόν, με εμφανίσεις στην Κύπρο αλλά και σταθερή παρουσία στην κριτική επιτροπή του μουσικού τηλεοπτικού show «Just the two of us». Παρά το γεμάτο πρόγραμμά της, ξέκλεψε λίγο χρόνο για να απολαύσει την παράσταση «Το Τρίτο Στεφάνι» στο Παλλάς.

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα εντυπωσιακό look που κέρδισε τις εντυπώσεις. Φόρεσε ένα τοπ με πολύχρωμο print με φτερά και το συνδύασε με εφαρμοστό leather παντελόνι με μπροστινό. Ολοκλήρωσε το look με στιλάτες γόβες σε χρώμα -έκπληξη, ενώ η τσάντα της έχει τη λεπτομέρεια που παίζει παντού στη μόδα φέτος!

Δείτε το στιλάτο look της Δέσποινας Βανδή στο Bovary.gr