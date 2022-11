Η Δέσποινα Βανδή με ρομαντική δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη -Το εντυπωσιακό look με διαμάντια [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή έκανε μια ακόμη λαμπερή εμφάνιση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδή επιλέγει να φορέσει κάποια δημιουργία της σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη, με το τελευταίο φόρεμά της να θυμίζει κάτι από παραμύθι.

Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο του Just The 2 of Us εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με τη λαμπερή δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη.

Πολλοί είναι οι celebrities οι οποίοι επιλέγουν τις δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη και για ακόμη μια φορά η Δέσποινα Βανδή, με αφορμή τη live εκπομπή Just The 2 Of Us του Σαββάτου, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και στο ονειρεμένο φόρεμά της.

