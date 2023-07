H Demy με printed ολόσωμο μαγιό και ασορτί πουκάμισο -To στιλάτο beach look που έκανε στο Instagram [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Demy δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφίες με μαγιό και ναι, θέλουμε ξεκάθαρα ένα ίδιο beach look.

Η τραγουδίστρια Demy μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες της με ολόσωμο μαγιό και ασορτί πουκαμίσα, τα οποία είναι από το brand «Dirty Laundry».

Η Demy πόζαρε στον φωτογραφικό φακό σαν μοντέλο και σημείωσε στη λεζάντα των φωτογραφιών: «Summertime and the living is easy». To beach look που υιοθέτησε αξίζει την προσοχή σου για μια στιλάτη εμφάνιση στην παραλία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις φωτογραφίες της Demy με ολόσωμο μαγιό στο Bovary.gr