Το μακιγιάζ ματιών που θα κυριαρχήσει το φθινόπωρο -Κάνει το βλέμμα σέξι και σαγηνευτικό - iefimerida.gr

Tα cat-eyes υπήρχαν ανέκαθεν στη λίστα με τις τάσεις στο μακιγιάζ.

To cat-eye look χρονολογείται από την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ, όταν το μακιγιάζ των ματιών έγινε must, με αποτέλεσμα τα χείλη να βάφονται σε πιο απαλές αποχρώσεις.

Οι περισσότεροι -αν όχι όλοι- έχουν υιοθετήσει αυτό το λαμπερό makeup look ακόμα και για τις καθημερινές τους εμφανίσεις, ενώ υπάρχουν αρκετοί που το επιλέγουν για πιο grande looks.

Από το neon μπλε μέχρι το κόκκινο, το cat-eye look αποκτά χρώμα χωρίς όμως να φεύγει από τη μόδα και το μαύρο eyeliner το οποίο πλέον παραμένει στις ρίζες των βλεφάρων και μάλιστα είναι πιο έντονο και παχύ από ποτέ.

Δείτε πώς θα αντιγράψουμε το απόλυτο makeup trend στο Bovary.gr