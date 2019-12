Τα πιο κομψά βραδινά τσαντάκια για τις γιορτινές εξόδους -Τι να κρατήσετε για να λάμψετε

Μπορεί το βραδινό ντύσιμο να είναι ήδη εντυπωσιακό, αλλά οι πραγματικά στιλάτες γυναίκες δεν πάνε πουθενά χωρίς τα σωστά αξεσουάρ -τσάντα και παπούτσια.

Και μάλιστα, εκτός αν είστε ορκισμένες φαν του μίνιμαλ στιλ, τα γιορτινά outfits από τα ρούχα ως τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ είναι all about the sparkle. Έτσι, οι επιλογές γίνονται πιο συγκεκριμένες αλλά και πάλι υπάρχουν εκείνες που είναι οι πιο σικάτες ανάμεσά τους.

Πόσο glam είναι too much glam και ποια εκδοχή ταιριάζει καλύτερα στο στιλ και το ντύσιμό σας; Να προτιμήσετε κλασικές πέρλες ή πουγκιά με κρόσσια α λα 20s; Να επενδύσετε σε χρώμα ή να παίξετε με safe ασημένιο και χρυσό; Εμείς συγκεντρώσαμε τις πιο σικάτες εκδοχές της αγοράς για κάθε προτίμηση.

Δείτε μερικά από τα ωραιότερα και πιο κομψά βραδινά τσαντάκια για τις γιορτινές εξόδους στο Bovary.gr