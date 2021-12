Αντίο μαύρο -Η Βίκυ Καγιά φόρεσε το ιδανικό φόρεμα για τις γιορτές, στο χρώμα που κολακεύει κάθε γυναίκα [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Βίκυ Καγιά φαίνεται να γνωρίζει ότι ένα κομψό φόρεμα και ένα ζευγάρι γόβες είναι ο τέλειος συνδυασμός για ένα chic βραδινό look.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια αγαπά στην καθημερινή της ζωή τα σικάτα, casual looks αλλά γνωρίζει την τέχνη του dress up όταν πρόκειται για μια πιο επίσημη περίσταση. Ένα πρόσφατο look που ανάρτησε στο προφίλ της στο Ιnstagram μας έδωσε την απόλυτη έμπνευση για ένα επίσημο, γιορτινό look που δεν απαιτεί προσπάθεια.

Αντί για το αναμενόμενο μαύρο φόρεμα, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα elegant μακρυμάνικο φόρεμα χρώμα που φώτιζε και κολάκευε το πρόσωπό της -άλλωστε είναι το χρώμα που κολακεύει όλες τις γυναίκες. Το συνδύασε άψογα με ένα ζευγάρι μαύρα, sparkly slingbacks, κάνοντας το ιδανικό γιορτινό look και δίνοντάς μας έμπνευση!

