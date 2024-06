H beauty τάση που θα βλέπουμε παντού το καλοκαίρι θέλει φυσικά και «φτερωτά» φρύδια -Πώς θα υιοθετήσετε το look - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια οι τάσεις στα φρύδια δίνουν από τη μία πιο έντονο σχήμα, και από την άλλη πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Τώρα, η γνωστή τάση στην πλατφόρμα του TikTok με το hashtag feathered brows, θα είναι και το νέο go -to look του καλοκαιριού που θα βλέπουμε παντού και φέρνει τη φυσικότητα.

Τα feathered brows θα μπορούσαμε να πούμε πως, εν μέρει, έγινε τάση χάρη στη Hailey Bieber, ενώ όπως μπορεί κανείς να φανταστεί από το όνομα «feathered brows» σημαίνει «ελευθερία», φυσικό… φτερωτό αποτέλεσμα και no makeup makeup look.

