Η βασίλισσα Λετίθια εντυπωσίασε τα πλήθη με την elegant εμφάνισή της -Mε total white look και γόβες [εικόνες] - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας εμφανίστηκε με ένα εκπληκτικό λευκό σύνολο στο fashion week της Μαδρίτης και εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά τα πλήθη.

H βασίλισσα Λετίθια είναι μία από τις πιο stylish royals και ένα από τα αγαπημένα fashion icons των ενημερωμένων γυναικών. Η ανεπιτήδευτη κομψότητα της είναι πραγματικά ακαταμάχητη, έχει αποδείξει ότι λατρεύει τη μονοχρωμία, αλλά μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο εκκεντρικό μοτίβο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πρόσφατη εμφάνισή της τράβηξε επάνω της όλα τα βλέμματα με το total white look που έκανε. Η βασίλισσα Λετίθια έδωσε το παρών στο fashion week της Μαδρίτης φορώντας μια λευκή μίντι φούστα με σκισίματα, την οποία συνδύασε με ένα ντελικάτο λευκό τοπ με τονισμένους ώμους και μακριά μανίκια. To look της ολοκλήρωσε με γόβες και clutch σε καφέ χρώμα από το brand Magrit.

Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνιση της βασίλισσας Λετίθια στο Bovary.gr