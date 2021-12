Η βασίλισσα Λετίθια με πουλόβερ και κόκκινες μπότες -Έκανε την πιο ζεστή και γιορτινή εμφάνιση των ημερών | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η βασίλισσα Λετίθια είναι μια από τις πιο στιλάτες γαλαζοαίματες της Ευρώπης.

Είναι ένα πραγματικό fashion icon, καθώς διαθέτει ένα μοναδικό στιλ και διακριτική κομψότητα. Σε κάθε της εμφάνιση εντυπωσιάζει καθώς δημιουργεί υπέροχα looks που θα ζήλευε και η πιο γνωστή fashionista.

Ακόμη, μας δίνει στιλιστικές ιδέες που μπορούμε να αντιγράψουμε. Πριν λίγες ημέρες, η βασίλισσα της Ισπανίας βρέθηκε στη UNICEF. Εκεί έκανε μια υπέροχη εμφάνιση, που μας έδωσε στιλιστική έμπνευση.

Επέλεξε ένα λευκό ζιβάγκο το οποίο συνδύασε άψογα με μια κόκκινη φούστα. Ολοκλήρωσε το άψογο look της με κόκκινες over the knee μπότες με τακούνι.

Έκανε ένα άκρως γιορτινό look, ιδανικό για την εποχή και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι κόκκινες μπότες είναι υπέροχες και μπορείς να κάνεις απίθανους, γιορτινούς συνδυασμούς.

