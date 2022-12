Η Δέσποινα Βανδή super sexy με λαμπερό μίνι φόρεμα της Σήλιας Κριθαριώτη -Το κοντό καρέ αλά Βικτόρια Μπέκαμ - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή με δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη και με εντελώς διαφορετικό hair look.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδή αλλάζει τα μαλλιά της με κάποια περούκα. Το πολύ κοντό καρέ της, το οποίο δεν ξεπερνά τους ώμους της, καταλήγει σε μύτες ενώ η φράντζα της δίνει έναν πιο cool αέρα στο συνολικό look. Όσο για το χρώμα, το καστανόξανθο χρώμα της πάει πολύ.

Όσον αφορά το εντυπωσιακό της φόρεμα, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να φορέσει ξανά δημιουργία της σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη.

Για ακόμη μια φορά και με αφορμή τη live εκπομπή Just The 2 Of Us, η τραγουδίστρια και κριτής, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και πάνω στο λαμπερό φόρεμά της.

