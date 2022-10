Η Δέσποινα Βανδή με μαύρο δαντελένιο φόρεμα της Σήλιας Κριθαριώτη -Πολύ σέξι, τόνιζε τα πόδια της [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Δέσποινα Βανδή με δημιουργία Σήλιας Κριθαριώτη εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά.

Πολλοί celebrities επιλέγουν από τις δημιουργίες της Σήλιας Κριθαριώτη και για ακόμη μια φορά η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα εκθαμβωτικό φόρεμά της.

Με αφορμή το live του Just The 2 Of Us του Σαββάτου, η τραγουδίστρια επέλεξε μία μαύρη maxi δαντελένια δημιουργία του oίκου, ένα μοναδικό φόρεμα με bustier top όλο δαντέλα, ντραπέ σχέδιο στην μέση και κατάληξη σε διάφανη μακριά lace φούστα που άφηνε τα υπέροχα, καλλίγραμμα πόδια της να φαίνονται.

Όσο για τα μαλλιά της, ήταν ελεύθερα με χαλαρούς κυματισμούς, ενώ για να ολοκληρώσει το look της επέλεξε μαύρες ψηλοτάκουνε γόβες.

