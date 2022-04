Η Βαϊόλα Ντέιβις μιλά για την κακοποίηση από τον πατέρα της και τον ρατσισμό -Μεγάλωσε σε κτίριο με αρουραίους - iefimerida.gr

Η σπουδαία ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές της ζωής της μέσα από την αυτοβιογραφία της.

Η βραβευμένη με Oscar, Emmy και Tony, Βαϊόλα Ντέιβις αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία της βιώματα από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι και την μεγάλη επιτυχία.

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «How To Get Away With Murder» αποφάσισε να σε συνέντευξη που έδωσε στο People αποκάλυψε πως ο πατέρας της ήταν αλκοολικός και άκρως κακοποιητικός. Η μητέρα της, η ίδια με οι αδερφές της υπέστησαν ψυχολογική και σωματική κακοποίηση ωστόσο τονίζει πως τον συγχώρεσε.

