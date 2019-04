Αυτό το αναπάντεχο χρώμα είναι το τοπ για τα μαγιό του 2019

Ο καιρός θα ζεστάνει απότομα το επόμενο διάστημα, κάτι που σημαίνει ότι θα αρχίσει το… κυνήγι για το μαγιό του καλοκαιριού.

Ηδη έχουμε δει το τρεντ στα μαγιό που επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι από τα '70s και δεν είναι άλλο από τα μπικίνι αλλά και τα ολόσωμα με ζωνάκι.

Είδαμε ακόμη τον τύπο του μαγιό που πάντα, μα πάντα κάνει φλατ την κοιλιά, κρύβει δηλαδή το σημείο εκείνο αδυναμίας για πολλές γυναίκες.

Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα να δούμε τι χρώμα μαγιό πρέπει να πάρουμε αυτό το καλοκαίρι!

Η μόδα φέτος προστάζει να ξεφύγουμε από τα κλασικό μαύρο και μπλε και να κινηθούμε σε πιο έντονα χρώματα. Και συγκεκριμένα προς το κίνητρο που θα είναι το πιο hot χρώμα σε μαγιό το φετινό καλοκαίρι.

Τώρα ποιο κίτρινο πηγαίνε σε ποια απόχρωση επιδερμίδας είναι ένα άλλο θέμα.

Για να μην πάρετε ένα κίτρινο μαγιό που δεν θα σας κολακεύει θα πρέπει να ακολουθήσετε το εξής τρικ: Τα πιο σκούρα δέρματα τα κολακεύουν καλύτερα βαθύτερες αποχρώσεις του κίτρινου, όπως αυτό του σαφράν ή της μουστάρδας, ενώ τις πιο ανοιχτές επιδερμίδες οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις όπως αυτές του λεμονιού ή τις μπανάνας.

Σε κάθε περίπτωση ένα κίτρινο μαγιό θα δείχνει το μαύρισμά σας πιο υγιές (ακόμη και αν το μαύρισμα είναι εξαιρετικά ελαφρύ).

Μαγιό επένδυση, σίγουρα το πιο μοδάτο του καλοκαιριού από όλες τις απόψεις.

Ganni Mahogany τοπ, $125.00, διαθέσιμο MatchesFashion.com και Ganni Mahogany σλιπ, $80.00, διαθέσιμο στο MatchesFashion.com.

Ασύμμετρο ολόσωμο, σοφιστικέ και παιχνιδιάρικο.

Alexandra Miro Tatiana ολόσωμο μαγιό, $130.50, διαθέσιμο στο Alexandra Miro.

Στο χρώμα της μουστάρδας, ένα μαγιό σαν... χρυσός.

Ολόσωμο Topshop, $52.00, διαθέσιμο στα Topshop.

Λίγο ρετρό και σίγουρα μαγιό που δεν περνά απαρατήρητο.

Φλοράλ σουτιέν & Other Stories $39.00, διαθέσιμο στο & Other Stories και ψηλόμεσο σλιπ & Other Stories, $25.00, διαθέσιμο στο & Other Stories.



Φτιαγμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό αυτό το μαγιό εκτός από μοδάτο είναι και eco-friendly.

Σουτιέν μαγιό Madewell Second Wave $49.50, διαθέσιμο στοMadewell και σλιπ Madewell Second Wave R, $45.00, διαθέσιμο στα Madewell.