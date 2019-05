Το αξεσουάρ που αναβαθμίζει το look στα μαλλιά το καλοκαίρι -Κάνει κάθε εμφάνιση πιο νεανική

Eνα εντυπωσιακό ντύσιμο δεν είναι ποτέ αρκετό: πάντα ολοκληρώνεται με τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Με κοσμήματα, τσάντες και άλλες fashionable λεπτομέρειες που πηγαίνουν το look σε άλλο επίπεδο. Οι καλοκαιρινές εμφανίσεις διψούν για δροσερές ιδέες που κάνουν τις εμφανίσεις ακόμα πιο νεανικές: μικρές λεπτομέρειες μπορούν να απογειώσουν το look σας, με ελάχιστο κόστος.

Τα αυστηρά στιλιζαρισμένα look στα μαλλιά δεν χωρούν στην χαλαρότητα του καλοκαιριού. Eνα μόνο αξεσουάρ μπορεί να κάνει τη διαφορά στο φετινό, καλοκαιρινό hairstyle σας. Ενα αξεσουάρ για τα μαλλιά στο οποίο η θρυλική ηρωίδα του Sex and the City, Κάρι Μπράντσο είχε ιδιαίτερη αδυναμία.

Αυτό το αξεσουάρ δεν φοριέται μόνο στα μαλλιά. Μπορεί να γίνει ακόμα και κόσμημα στο χέρι σας. Τολμήστε να το εντάξετε στις φετινές καλοκαιρινές εμφανίσεις σας.

