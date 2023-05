Η Ασλεϊ Γκράχαμ πήγε στις Κάννες μόνο με τα εσώρουχά της -Η σέξι εμφάνιση σε πάρτι, με διάφανο φόρεμα [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Άσλεϊ Γκράχαμ πήγε καλεσμένη στο πάρτι που διοργάνωσε το περιοδικό Vanity Fair με τον οίκο Prada στο πλαίσιο του Φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών.

Το γνωστό plus size μοντέλο έκανε μια αποκαλυπτική εμφάνιση στο λαμπερό πάρτι που έγινε στο ξενοδοχείο «Hotel du Cap-Eden-Roc». Η Άσλεϊ Γκράχαμ δημοσίευσε το sexy look της στο προφίλ της στο Instagram και οι εκατομμύρια θαυμαστές της έμειναν με ανοιχτό το στόμα.

Η Άσλεϊ Γκράχαμ έκανε ένα total look από τον οίκο Prada με διαφανές μίνι φόρεμα και εσώρουχα. To look της ολοκλήρωσε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και τσαντάκι Prada.

