Αυτό είναι το απόλυτο μανικιούρ για την εορταστική περίοδο -Chic, με γιορτινή διάθεση και δεν είναι το κόκκινο - iefimerida.gr

Μία είναι η απόχρωση στα νύχια που ταιριάζει απόλυτα στις γιορτές και δεν είναι το κόκκινο.

«It’s beginning to look a lot like Xmas»…και επισήμως πλέον, δεδομένου ότι μπήκαμε στο Δεκέμβριο, ένας μήνας που απαιτεί γιορτινή διάθεση. Τα περιποιημένα νύχια είναι βασικό κομμάτι της εμφάνισης μας, με το μανικιούρ να είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, δεδομένου ότι αυτή την εποχή, αποφεύγουμε τα ανοιχτά παπούτσια - αν και τα ψηλοτάκουνα πέδιλα, είναι τρομερά sexy, για βραδινές εμφανίσεις.

Με τόσες εναλλακτικές στις αποχρώσεις, είναι λογικό κάποιος να μην ξέρει τι να επιλέξει για μανικιούρ, αλλά και πεντικιούρ. Αφήνοντας στην άκρη τις υπερβολές και επιλέγοντας κλασικές αποχρώσεις, καταλήξαμε στην απόχρωση που ταιριάζει απόλυτα στις γιορτές για τα νύχια μας.

