Οσκαρ 2023: Ο Αντόνιο Μπαντέρας με τη γοητευτική σύντροφό του, Νικόλ -Η εμφάνιση του ζευγαριού [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Αντόνιο Μπαντέρας έκανε κλασική, κομψή εμφάνιση στα Όσκαρ επιλέγοντας ένα σμόκιν ενώ στο πλευρό του στάθηκε η σύντροφό του, Νικόλ Κίμπελ.

H 95η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε, με μεγάλο νικητή της βραδιάς την ταινία «Everything, Everywhere, All at Once» αλλά και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις κάθε σταρ που περπάτησε στο χαλί.

Ο 62χρονος ηθοποιός, Αντόνιο Μπαντέρας, φόρεσε ένα κομψό μαύρο σμόκιν, ενώ η σύνροφός του φόρεσε ένα μοναδικό σύνολο. Επέλεξε ένα crop top με παντελόνι και ένα φτερωτό παλτό σε απόχρωση magenta, το χρώμα που κάνει θραύση το τελευταίο διάστημα στον χώρο της μόδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την εμφάνιση του Αντόνιο Μπαντέρας στα Οσκαρ, στο Bovary.gr