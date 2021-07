Η Ανθή Σαλαγκούδη έκανε μια στιλάτη εμφάνιση με κορμάκι και λευκό τζιν από τα Zara -Καλοκαιρινή και κομψή [εικόνες] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής βρέθηκε πλήθος κόσμου για παρακολουθήσει τη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη.

Ανάμεσά τους και πολλοί διάσημοι Έλληνες όπως η Ανθή Σαλαγκούδη. Η γνωστή δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια του Survivor απόλαυσε τη βραδιά με την παρέα της, ενώ άκουσε τον τραγουδιστή να ερμηνεύει τις επιτυχίες του.

Έκανε μια σούπερ στιλάτη εμφάνιση με μίνιμαλ αλλά και οικονομικά κομμάτια. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα κορμάκι και λευκό τζιν από τα Zara. Η Ανθή Σαλαγκούδη έκανε έναν αλάνθαστο συνδυασμό με bodysuit, που είναι ένα go to κομμάτι και ένα λευκό τζιν, που είναι must κομμάτια του καλοκαιριού.

Δείτε την κομψή εμφάνιση της Ανθής Σαλαγκούδη στο Bovary.gr