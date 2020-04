Πέγκυ Σταθακοπούλου: Το ανοιξιάτικο και στιλάτο look της συνδυάζει τα must κομμάτια της σεζόν -Θα το λατρέψεις [εικόνα]

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου φορά ένα εξαιρετικό ανοιξιάτικο σύνολο που αξίζει να αντιγράψεις.

Η διάσημη ηθοποιός Πέγκυ Σταθακοπούλου χάρισε άφθονη στιλιστική έμπνευση για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις με μια φωτογραφία της στο Instagram. Η ίδια άλλωστε ανήκει στις πιο στιλάτες και κομψές παρουσίες της ελληνικής υποκριτικής σκηνής, εμπνέοντας και εντυπωσιάζοντας σε κάθε εμφάνισή της.

Αυτή τη φορά, η έμπνευση ήρθε μέσα από το προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, όπου ανέβασε μια φωτογραφία της, στην οποία τη βλέπουμε να φορά ένα σούπερ στιλάτο ανοιξιάτικο look. Η ίδια έκανε έναν πολύ ρομαντικό χρωματικό συνδυασμό και φόρεσε ό,τι πιο must στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα. Πρόκειται για ένα look που «φωνάζει» άνοιξη!

Δείτε το σούπερ στιλάτο look της Πέγκυς Σταθακοπούλου στο Bovary.gr.