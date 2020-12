Εγινε και αυτό: Η Βίσση ανέβασε βίντεο όπου τραγουδάει Βανδή και εκείνη το έκανε repost [βίντεο]

Αννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή πρόκειται να συναντηθούν τηλεοπτικά.

Οι δυο τραγουδίστριες θα συναντηθούν στο πλατό του Just the 2 of Us αυτό το Σάββατο και οι δυο τους ακολούθησαν η μία την άλλη στο Instagram!

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε γι’ αυτήν τη συνάντηση στην κάμερα του «Ευτυχείτε», λέγοντας: «Εγώ είπα να μη γίνει αυτό το follow ακόμα. Ηθελα να το κάνω στον αέρα! […] Στον τελικό του Just το Σάββατο θα δούμε πράγματα που ούτε τα φανταζόμαστε. Δεν ξέρω ακόμα αν θα τραγουδήσουν μαζί».

Η Αννα Βίσση πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε ένα βίντεο στα stories της, όπου τη βλέπουμε με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, να τραγουδούν το «Στα δωσα όλα» της Δέσποινας Βανδή. Με τη σειρά της, η Βανδή έκανε repost το story στο δικό της προφίλ!

