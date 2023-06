Πώς θα ήταν σήμερα η Μέριλιν Μονρόε -Με τη βοήθεια του ΑΙ θρύλοι της pop κουλτούρας (και όχι μόνο) ξαναζωντανεύουν - iefimerida.gr

H τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και σε ένα νέο project ο καλλιτέχνης απεικονίζει πρόσωπα -θρύλους που έχουν φύγει από τη ζωή.

Μέσα από άκρως ρεαλιστικές απεικονίσεις, ο Micah Daigle έκανε το θαύμα του.

Ο Micah Daigle είναι creative director και έχει υιοθετήσει την τεχνολογία AI με τα έργα του να τραβούν το ενδιαφέρον του διαδικτυακού κοινού. Ανέπτυξε την τεχνική του και μέσα από πειραματισμούς, δημιουργώντας περισσότερες από 20.000 εικόνες. Κάποια από τα έργα του έγιναν viral και τα είδαν εκατομμύρια χρήστες στο διαδίκτυο, τρανό παράδειγμα οι συλλογές Frizzle και Still With Us.

Στην προκειμένη περίπτωση, η συλλογή του Micah Daigle, με τίτλο «Still With Us» απεικονίζει σπουδαία ονόματα -θρύλους που έφυγαν νωρίς από τη ζωή και αποκαλύπτει με τη βοήθεια της τεχνιτής νοημοσύνης πώς θα έμοιαζαν σήμερα.

