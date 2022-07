Το αέρινο φόρεμα από τα Zara σε γλυκό χρώμα που απογειώνει το στιλ -Σε έκπτωση, θα γίνει ανάρπαστο - iefimerida.gr

Το στιλ αναδεικνύεται περισσότερο μέσα από την απλότητα και το καλοκαίρι αυτό επιβεβαιώνεται, αφού όλα είναι πιο αέρινα και δροσερά.

Η αντικειμενική ανάγκη για λιγότερα ρούχα, και ποιοτικά, δροσερά υφάσματα κάνει τον καλοκαιρινό μινιμαλισμό μια τάση που οι fashion insiders ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια. Άλλωστε, οι υψηλές θερμοκρασίες σίγουρα ευνοούν το συγκεκριμένα trend.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα εκπτωτικά κομμάτια των Zara ανακαλύψαμε ένα υπέροχο και πολύ απλό φόρεμα σε απαλή απόχρωση.

Μίντι, με τετράγωνο ντεκολτέ που παραπέμπει σε ρετρό σχέδιο, και κουμπάκια στο μπροστινό μέρος, δίνει ένα ρετρό aesthetic στην γκαρνταρόμπα σας.

Θα το συνδυάσετε με φλατ σανδάλια για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, ενώ μπορείτε να το πάτε vintage all the way, προσθέτοντας ένα μαντήλι στα μαλλιά, εσπαντρίγιες και ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά.

Δείτε το υπέροχο φόρεμα από τα Zara στο Bovary.gr.