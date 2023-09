Μια 58χρονη influencer δοκίμασε το διαφανές φόρεμα της Κάρι Μπράντσο και δείχνει το αποτέλεσμα -Πώς το συνδύασε - iefimerida.gr

H fashion influencer Renia Jazdzyk δοκίμασε ένα διαφανές μπεζ φόρεμα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο και το αποτέλεσμα είναι απλά τέλειο.

H 58χρονη από την Πολωνία και πρώην αξιωματικός της αστυνομίας αγαπάει την μόδα και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στιλ. Δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες και της αρέσει να υιοθετεί τις τάσεις της κάθε εποχής, κάτι που διστάζουν να κάνουν πολλές γυναίκες μετά τα 50.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο προφίλ της στο Instagram με όνομα «Vens Wife Style», η 58χρονη δημοσιεύει στιλάτα looks τα οποία επιμελείται η ίδια και αποτελεί έμπνευση για πολλές γυναίκες, ιδίως μετά τα 50. Σε πρόσφατο βίντεο την είδαμε να δοκιμάζει ένα μπεζ διαφανές φόρεμα που έβαλε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο στην σειρά «And just like that» και ήταν άκρως στιλάτη.

Δείτε το βίντεο της influencer με το φόρεμα της Κάρι Μπράντσο στο Bovary.gr