Εκλεισε τρύπα του όζοντος που είχε ανοίξει πάνω από την Αρκτική

Μία τρύπα του όζοντος που σχηματίσθηκε πάνω από την Αρκτική αυτή την άνοιξη και τελικά εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ έκλεισε.

Οι επιστήμονες που παρακολουθούσαν την τρύπα στην Υπηρεσία για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας «Κοπέρνικος» (CAMS) έκαναν την ανακοίνωση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας σημειώνοντας ότι η «μάλλον ασυνήθιστη» τρύπα δεν προκλήθηκε από ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά από μία ιδιαίτερα ισχυρή Αρκτική πολική δίνη, ανέφερε η CAMS.

«Η COVID19 και τα σχετικά lockdown πιθανώς δεν είχαν καμία σχέση με αυτό», ανέφερε επίσης η CAMS στο Twitter και εξήγησε: «Οδηγείται από μια ασυνήθιστα ισχυρή και μακράς διάρκειας πολική δίνη, και δεν σχετίζεται με τις αλλαγές στην ποιότητα του αέρα.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



