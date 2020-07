Απίστευτες εικόνες: Δείτε το «σύννεφο Γκοτζίλα» από τη Σαχάρα να σκεπάζει τον Ατλαντικό [εικόνες & βίντεο]

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα, που ονομάστηκε «σύννεφο Γκοτζίλα», να περνά τον Ατλαντικό.

Το σύννεφο αυτό έφθασε σε διάστημα ενός μηνός από τη Σαχάρα στην Καραϊβική, τη Νότια Αμερική και τις ΗΠΑ υπό τη μορφή καφέ ομίχλης.

The June 2020 dust plume (dubbed Godzilla) - which travelled approximately 8000 km from the Sahara to the southern United States - was tracked by the @CopernicusEU Sentinel satellites & @esa_aeolus.



