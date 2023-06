Calilo - To ενδιαφέρον project στην καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας & η βιωσιμότητα στον τουρισμό - iefimerida.gr

Καταγάλανα νερά, παρθένα φύση, ευωδιές λουλουδιών, ηρεμία, απέραντη θέα και τα τζιτζίκια να τραγουδούν ξέφρενα τα μεσημέρια της καλοκαιρινής ραστώνης… Αυτό είναι το σκηνικό που αναζητούμε, ακόμη και στα μέρη με υψηλή τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όμως πόσο εφικτό είναι;

Κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τους ίδιους προβληματισμούς για την υπερδόμηση και τον υπερτουρισμό και συνειδητοποιούμε την – πολλές φορές – καταστροφική επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Τα πανέμορφα μοτίβα από γαλάζιο, λευκό και πράσινο που κοσμούν τις ακτογραμμές της χώρας μας αλλάζουν με ταχύτητα φωτός και άναρχη διάθεση. Κι αυτό ίσως μακροπρόθεσμα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Μοιραία, στρέφουμε το βλέμμα στη βιωσιμότητα και αναζητούμε λειτουργικές λύσεις. Άραγε, πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε από νέα πρότυπα βιωσιμότητας και στον τουρισμό; Και τελικά, μήπως το σημείο - «κλειδί» βρίσκεται στον ιδανικό συνδυασμό στρατηγικών επενδύσεων με αυστηρές προδιαγραφές και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών; Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αξίζει να ρίξουμε μία ματιά σε ένα case study με προοπτικές και όραμα.

Όμιλος Calilo - Η νέα σελίδα στον ελληνικό τουρισμό

Σίγουρα, βλέποντας κανείς φωτογραφίες από τη φυσική ομορφιά του νιώτικου τοπίου, και τα καταλύματα που έχει διαμορφώσει με ιδιαίτερη αισθητική ο Όμιλος Calilo στην Ίο,… μαγεύεται! Πρόκειται για μια ελληνική πρωτοβουλία βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με στόχο όλου αυτού του εγχειρήματος την αναβάθμιση του νησιού στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και την προσφορά premium τουριστικών υπηρεσιών. Σταθερή επιδίωξη, η προσέλκυση τουριστών από όλον τον κόσμο χάρη στην αυθεντικότητα αυτού του μικρού κυκλαδίτικου νησιού, που δεν έχει αλλοιωθεί από αλόγιστες καταχρήσεις. Η ένταση της δόμησης παραμένει σε χαμηλή κλίμακα με την ομάδα του πολυτελούς resort να δίνει μια σπουδαία υπόσχεση. Να μην οικοδομήσει περισσότερο από το 1% των εκτάσεών του. Την ίδια στιγμή, σχεδιάζεται πάνω από 80% των εκτάσεων της επένδυσης να αποτελέσει περιοχές όπου θα διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και το φυσικό ανάγλυφο. Σ’ αυτές τις Περιοχές Προστασίας απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπεται μόνο η κατασκευή έργων αναβάθμισης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ενώ οι όποιες επεμβάσεις αποτελούν προϊόν περιβαλλοντικής εκτίμησης, εξαιρετικά περιορισμένης κλίμακας, με χρήση αποκλειστικά φυσικών υλικών.

Το περιβάλλον μπαίνει σε πρώτο πλάνο, ενώ συνακόλουθα σημαντικά οφέλη αποκομίζει και η τοπική κοινωνία μέσα από την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας οικονομία. Τέλος, χαρακτηριστικά θα πρέπει να τονίσουμε πως €1,5 εκατ. έχουν επενδυθεί από τον Όμιλο Calilo έως σήμερα για δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας.

Μια μοναδική δέσμευση για περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στην πρόσφατη συζήτηση «Sustainaibility at the Forefront of Hospitality» στο TEDxAthens 2023 για τη βιωσιμότητα στον τουριστικό τομέα, η κα. Έρικα Μιχαλοπούλου, Διευθύντρια Ανάπτυξης και Εμπορικών Σχέσεων στον ξενοδοχειακό Όμιλο Calilo, τόνισε: «Η βιωσιμότητα στην πράξη και ειδικότερα στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στηρίζεται σε τρεις παράγοντες: την επιχειρηματική ηθική, τον αυτοπεριορισμό των επενδυτών, που συνδέεται με τον πρώτο παράγοντα, και φυσικά την ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων.

Η δική μας δέσμευση στη βιωσιμότητα έχει ως βάση τη φιλοσοφία της οικογένειάς μας, που πλαισιώνει το DNA της επιχειρηματικής μας δράσης και στρατηγικής, και που οδήγησε στην επιλογή μας να αξιοποιήσουμε μόνο το 1% της γης που βρίσκεται στην ιδιοκτησία μας, παρότι ο νόμος επιτρέπει το 10%. Επιλέξαμε να «αυτοπεριοριστούμε» επενδυτικά, ώστε να προστατεύσουμε την Ιο από το να γίνει άλλο ένα θύμα του υπερτουρισμού. Αυτό που θέλουμε είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα τουριστικό προϊόν που να είναι πρότυπο βιώσιμης επενδυτικής ανάπτυξης με υψηλής ποιότητας προδιαγραφές και περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που να ενσωματώνεται αρμονικά στο οικοσύστημα της Ίου.

Την ίδια στιγμή, αξιοποιούμε διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες, για παράδειγμα για την ανακύκλωση του νερού που χρησιμοποιούμε ώστε να μην επιβαρύνουμε το νησί. Ακόμα, θέτουμε τις βάσεις για την μετατροπή της Ίου σε Zero Plastic νησί και προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή του αποτυπώματος της λειτουργίας μας σε πλαστικό και στοχεύουμε στη μείωσή του κατά 30%, οριζόντια, σε όλη μας την εφοδιαστική αλυσίδα».

Calilo – Πρότυπο «αναζωογόνησης» για τις Κυκλάδες

Πώς, λοιπόν, θα απολαμβάνουμε κάθε χρόνο ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν, διαφυλάσσοντας την ιδιαίτερη ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου; Πώς θα μπορέσουν και οι επόμενες γενιές μετά από πολλές δεκαετίες να ανακαλύψουν ατόφια τα ελληνικά τοπία με τις δαντελωτές ακρογιαλιές και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική; Η πρόταση του Ομίλου Calilo έρχεται να δώσει το στίγμα του μέλλοντος. Στην Ίο αναδεικνύονται οι αξίες του βιώσιμου τουρισμού μέσα από ένα πρωτοποριακό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που χαρίζει πραγματική ανάσα και αποτελεί υπόδειγμα των βέλτιστων πρακτικών στον κλάδο της φιλοξενίας. Έτσι, οι Κυκλάδες έχουν το καλύτερο παράδειγμα για την εξέλιξη νέων, αλλά και υφιστάμενων επιχειρηματικών projects. Με βάση αυτό μπορούν να «θωρακιστούν» απέναντι στον ανταγωνισμό, να ενισχύσουν τα ήδη μοναδικά πλεονεκτήματά τους και να αναδιαμορφώσουν το προφίλ τους με νέα τεχνογνωσία και καινοτόμες προτάσεις.

Η ανάδειξη του φυσικού τοπίου της Ίου, η περιβαλλοντοκεντρική προσέγγιση σε κάθε απόφαση, η υιοθέτηση διαδικασιών για τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία των εγκαταστάσεων, τα σημαντικά έργα δενδροφύτευσης και οι δράσεις κυκλικής οικονομίας αποτελούν μερικές μόνο από τις δράσεις με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου. Παράλληλα, η τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και η ενσωμάτωση συστήματος διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών, η εξοικονόμηση νερού (μέσα από την τεχνολογία του grey water) και ενέργειας στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, τo σύστημα παροχής αλμυρού νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποδεικνύονται θεμελιώδη και αποτελεσματικά μέσα σε μεσοσταθμική βάση.

Στην Ίο μπορείτε να ζήσετε τη μοναδικότητα του Calilo. H αισθητική, το design και οι custom-made υπηρεσίες εναρμονίζονται με τον σεβασμό απέναντι στο νιώτικο τοπίο και τη διαφύλαξη των μοναδικών χαρακτηριστικών του. Οι Κυκλάδες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το μονοπάτι που χάραξε o Όμιλος Calilo. Το μέλλον του τουρισμού δημιουργείται σήμερα, λοιπόν, με ισχυρό πρόσημο βιωσιμότητας, και με γνώμονα το «χρυσό» τρίπτυχο: οριοθέτηση, καλή διαχείριση των πόρων και υποδομές.