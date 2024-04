Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον ευρωπαϊκό τουρισμό σε διήμερο φόρουμ στη Ρόδο - iefimerida.gr

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που ανατρέπουν τα παραδοσιακά μοντέλα επιχειρηματικότητας, επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των ταξιδιωτών, κάνουν πολύπλοκες τις αποφάσεις των επενδύσεων και δυσκολεύουν τη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, θα βρεθούν στο επίκεντρο του φόρουμ «EUTourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» που πραγματοποιείται στη Ρόδο σήμερα και αύριο (8-9 Απριλίου).

Απόψε στις 20:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Φόρουμ.

Κατά τις εργασίες του φόρουμ θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η κοινή διακήρυξη της Ρόδου για την κλιματική αλλαγή και τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Με την διακήρυξη, αφενός ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύεται για τις δράσεις που θα αναλάβει ο ίδιος και αφετέρου ζητεί από τη νέα ηγεσία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για την απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση αυτού του επιπέδου, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της HOTREC και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή της Ρόδου για την πραγματοποίηση της συνάντησης καθώς το νησί δοκιμάστηκε πέρυσι από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τώρα γίνεται σημείο αναφοράς και αφετηρία για ευρωπαϊκές λύσεις βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των τουριστικών προορισμών.

Οι Ενώσεις που συμμετέχουν στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» και υποστηρίζουν την κοινή διακήρυξη είναι: Airport Council International (ACI EUROPE), Airlines for Europe (A4E), Cruise Lines International Association (CLIA), European Travel Agents' and Tour Operators' Association (ECTAA), European Exhibition Industry Alliance (EEIA), European Regions Airline Association (ERA), European Association of hotels, restaurants and cafés (HOTREC), The global association for the attractions industry (IAAPA), The world road transport organisation representing bus, coach, truck and taxi (IRU) και The European Federation of Rural Tourism (Ruraltour).

Ο πρόεδρος της HOTREC Αλέξανδρος Βασιλικός αναφερόμενος στο φόρουμ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δοκιμάζει όλους. Ασφαλώς και τον τουρισμό. Η HOTREC πήρε την πρωτοβουλία αυτής της μεγάλης πανευρωπαϊκής συνάντησης και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των κορυφαίων ευρωπαϊκών ενώσεων για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Φόρουμ και την υπογραφή της κοινής διακήρυξης της Ρόδου, με την οποία εκφράζουμε τη βούληση για μια ολοκληρωμένη κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην παγκόσμια πρόκληση του κλίματος».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος σχολιάζοντας τη διοργάνωση προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είναι εξαιρετική τιμή για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να βρίσκεται στο κέντρο του διαλόγου για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Θέλουμε τα νησιά μας να συνιστούν παράδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού και εργαζόμαστε συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση, όπως κάνουμε και με την πρωτοβουλία ‘‘Rhodes Co Lab'' προκειμένου η Ρόδος να είναι ο πρώτος βιώσιμος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Με πολλή χαρά λοιπόν στηρίζουμε τη διοργάνωση και είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τις ευρωπαϊκές ενώσεις του τουριστικού τομέα σε αυτή την ιστορική συνάντηση».