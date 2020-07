Μυστηριώδης ιός πίσω από τους θανάτους εκατοντάδων ελεφάντων στην Μποτσουάνα; Φόβοι μήπως μεταπηδήσει στους ανθρώπους [εικόνες & βίντεο]

Φόβους μήπως ένας μυστηριώδης ιός ευθύνεται για τον θάνατο εκατοντάδων ελεφάντων στην Μποτσουάνα της νότιας Αφρικής διατυπώνουν επιστήμονες, που ανησυχούν για τον κίνδυνο μεταπήδησής του σε ανθρώπους.

Πάνω από 350 αρσενικοί και θηλυκοί ελέφαντες διαφόρων ηλικιών πέθαναν από άγνωστα αίτια, με τα κουφάρια τους διάσπαρτα στο Δέλτα του ποταμού Οκαβάνγκο και άλλες βορεινές περιοχές της Μποτσουάνα να έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Ειδικοί θεωρούν ότι για την πρωτόγνωρη καταστροφή – μεσούσης της πανδημίας του φονικού κορωνοϊού - ίσως ευθύνεται ένας νέος ιός ελεφάντων, που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί και ο οποίος θα μπορούσε να περάσει στους ανθρώπους.

Στην περιοχή δεν επικρατεί αυτή την περίοδο ξηρασία κι έχουν αποκλειστεί ως πιθανά αίτια η λαθροθηρία και ο άνθρακας, αλλά δεν αποκλείεται να ευθύνονται άλλα δηλητήρια όπως το κυάνιο. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περάσει αυτό [ο πιθανός ιός] σε ανθρώπους. Είναι μια τεράστια καταστροφή, που μπορεί να εξελιχθεί σε υγειονομική κρίση. Πρέπει να ληφθούν δείγματα από τη βλάστηση, τα νερά και το έδαφος», τόνισε ο διευθυντής της National Park Rescue, δρ Νάιαλ ΜακΚάν στη βρετανική εφημερίδα Daily Express.

Δείγματα από τα κουφάρια των ελεφάντων έχουν σταλεί στη Ζιμπάμπουε προκειμένου να διαπιστωθεί τι σκοτώνει τα παχύδερμα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα εξετάσεων από τη Νότια Αφρική. Οι πρώτοι θάνατοι αναφέρθηκαν τον Μάιο, όταν 169 ελέφαντες πέθαναν σε σύντομο διάστημα στο Δέλτα του Οκαβάνγκο, αριθμός που διπλασιάστηκε στα μέσα Ιουνίου με το 70% των κουφαριών να εντοπίζεται γύρω από νερόλακκους.

Botswana is investigating the growing number of unexplained deaths among elephants there after confirming that 275 have died. Poaching has been ruled out as the cause of death as the carcasses were found intact. | via Handout/ @Reuters pic.twitter.com/v9h1E62atk