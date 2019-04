Κάρφωμα με τη βοήθεια ελέφαντα -Τα τρελά μπασκετικά κόλπα Γερμανού ακροβάτη [βίντεο]

View this post on Instagram

LIFE IS ALL ABOUT TIMING ⏰. I couldn’t believe it actually worked, my reaction says everything.😂. #basketball #timing #houseofhighlights #bleacherreport #elephant #ballislife #perfect #slomo @houseofhighlights @bleacherreport @worldstar @nba @basketballvideos @basketball @instagram @kingbach @kingjames @wave.tv @sportbible