Εκδήλωση με τατουάζ για φιλοζωικό σκοπό, την Κυριακή 19/12 στον Κεραμεικό | GREEN | iefimerida.gr

Την Κυριακή 19/12/21 και από τις 12:00 έως τις 18:00, η ακτιβιστική ομάδα LiberAnimal Greece σε συνεργασία με το Doctor Pepper Tattoo Studio θα πραγματοποιήσει δράση της οποίας όλα τα κέρδη θα διατεθούν για φιλοζωικό σκοπό και συγκεκριμένα σε καταφύγια ζώων που έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η LiberAnimal είναι μια ακτιβιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται κυρίως στο κομμάτι της ενημέρωσης του κοινού για θέματα που αφορούν τη χρήση των μη ανθρώπινων ζώων και αγωνίζεται για την ολική απελευθέρωση τους. Εδώ και χρόνια στηρίζει με διάφορες ενέργειες, καταφύγια που έχουν διασωσμένα ζώα και αυτή είναι άλλη μια προσπάθεια, ειδικά τώρα που λόγω χειμώνα η ζωή στο καταφύγιο είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση Ιάκχου 22 στον Κεραμεικό. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών και θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι vegan and cruelty free. To κόστος του κάθε tattoo θα είναι 30-60 ευρώ.

Στο τέλος του event θα γίνει καταμέτρηση και ανακοίνωση του ποσού που συγκεντρώθηκε επίσημα, καθώς αναφερθούν και τα καταφύγια και η βοήθεια που θα λάβει το κάθε ένα.

Είσοδος με rapid test ή πιστοποιητικό νόσησης/εμβολιασμού.

Lets Get Inked for a Good Cause λοιπόν, την Κυριακή 19/12/21, 12-18:00, στο Doctor Pepper Tattoo Studio, Ιάκχου 22 στον Κεραμεικό