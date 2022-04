BAT: Αναγνώριση ως Climate Leader 2022 από τους Financial Times - iefimerida.gr

Στην ετήσια λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής συγκαταλέγεται η ΒΑΤ, σύμφωνα με την αναφορά που δημοσίευσαν οι Financial Times.

H λίστα «Europe's Climate Leaders 2022», που καταρτίζεται από τους Financial Times σε συνεργασία με την ερευνητική εταιρεία Statista, περιγράφει λεπτομερώς την πρόοδο των εταιρειών στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και αναγνωρίζει τις κορυφαίες 400 από τις 4.000 περίπου εταιρείες σε όλη την Ευρώπη που πέτυχαν τη μεγαλύτερη μείωση των βασικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG)-σε σχέση με τα έσοδά τους-την περίοδο μεταξύ 2015 και 2020.

Η ΒΑΤ πέτυχε αξιοσημείωτη μείωση 16,9% στην ένταση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα βασικά πεδία αναφοράς σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο Greenhouse Gas Protocol (GHG), τη συγκεκριμένη περίοδο και όπως αναφέρεται στη λίστα, αυτό την τοποθετεί στο κορυφαίο 3% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Η Anna Mitchell, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που διακριθήκαμε ξανά από τους Financial Times ως μία από τις εταιρείες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η αναγνώριση καταδεικνύει τη δέσμευση της ΒΑΤ ως υπεύθυνης επιχείρησης στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η προτεραιοποίηση των θεμάτων γύρω από το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) αποτελούν τον πυρήνα του σκοπού και της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής μας».

Σκοπός της BAT είναι να δημιουργήσει «Ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow)» για τους ενήλικους καταναλωτές, για την κοινωνία και για τους ανθρώπους της εταιρείας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, διασφαλίζοντας ότι η βιωσιμότητα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στο επίκεντρο των ενεργειών της. Μεταξύ των φιλόδοξων στόχων που υλοποιεί η ΒΑΤ είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητες της μέχρι το 2030 και μηδενικών εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, ως το 2050. Το 2021 η ΒΑΤ ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην παγκόσμια εκστρατεία Race to Zero που υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πρόσφατα η ΒΑΤ δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεσή της για το περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) για το 2021 με λεπτομέρειες για την βιώσιμη στρατηγική και το περιβάλλον. Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης περιλαμβάνουν:



Μείωση 42,7% στις εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) των βασικών πεδίων αναφοράς σε σύγκριση με το έτος βάσης 2017

Το 64,4% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το 2020, μείωση 20% στις εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) του πεδίου αναφοράς των έμμεσων εκπομπών σε σύγκριση με το έτος βάσης 2017

Στην Ελλάδα, η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία έχει επιλέξει την Ελλάδα για ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία. Ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα.