Στο Thama του Δημήτρη Κατριβέση στην Τήνο έγινε μια διεθνής γαστρονομική συνάντηση: Τα πιάτα που μαγείρεψαν 8 κορυφαίοι σεφ [εικόνες] | GASTRONOMIE | iefimerida.gr

Μπορεί να βρίσκεται μόλις στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, όμως το Thama του Δημήτρη Κατριβέση στο νησί της Τήνου έχει καθιερωθεί μέσα στα κορυφαία του είδους και το απέδειξε για άλλη μια φορά καλωσορίζοντας το φετινό καλοκαίρι με ένα μοναδικό γαστρονομικό event παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο λόγος για ένα μαγικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες από οκτώ κορυφαίους σεφ στο πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί.

Καλεσμένοι όλοι του Δημήτρη Κατριβέση και της συζύγου του, Μαριάντας Πιερίδη, στο Thama βρέθηκαν οι κορυφαίοι σεφ Jacob Jan Boerma (3* Michelin Star Chef, από την Ολλανδία), Giorgio Diana (επίσημος σεφ των The Best Chefs Awards & εστιατόριο lucida στο Κάϊρο ), Xavi Donnay (βραβευμένος ως ο καλύτερος ζαχαροπλάστης στον κόσμο, pastry chef στο εστιατόριο Lasarte 3* στην Βαρκελώνη), Stefan Heilemann (Chef of the year 2021 Gault Millau, 2* Michelin Widder Restaurant στη Ζυρίχη), Przemyslaw Klima, Ebbe Vollmer (εστιατόριο Vollmers 2* στο Malmo) και Miles Watson (Pure Berlin). Το παρών έδωσε επίσης ο ιδιοκτήτης των Best Chef Awards, Christian Gadau.

Μοναδική διεθνής γαστρονομική συνάντηση στην Τήνο

Εμπνευσμένοι από τη γαστρονομία και την ενέργεια της Τήνου, όλοι μαζί δημιούργησαν ένα μενού με εννέα στάδια εστιάζοντας στα τοπικά προϊόντα.

Τηνιακή αγκινάρα, άγριο μάραθο, αυγοτάραχο, χαβιάρι, μαύρη τρούφα, ο ιδιαίτερος καφές Lavazza kafa forest κι άλλοι μοναδικοί συνδυασμοί, ήταν κάποια από τα πιάτα που συμπεριέλαβε το σπέσιαλ μενού.

Οπως περιέγραψε στο iefimerida η Μαριάντα Πιερίδη, για να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία το γαστρονομικό αυτό event, όπως κι έγινε, προηγήθηκε αρκετός χρόνος επικοινωνίας με τους διακεκριμένους σεφ, ώστε να γνωρίσουν καλά τα προϊόντα, να μάθουν πράγματα για το νησί της Τήνου και φυσικά να εμπνευστούν από αυτό. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που προσκλήθηκαν να φτάσουν λίγες ημέρες νωρίτερα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, για να ζήσουν στους ρυθμούς της Τήνου, να γνωρίσουν ντόπιους και να γευτούν τοπικά εδέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Κατριβέσης και η Μαριάντα Πιερίδη ήταν ανέκαθεν ανοιχτοί στην φιλοξενία εκλεκτών εκπροσώπων της γεύσης από κάθε γωνιά του πλανήτη και αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά που διοργάνωσαν το εν λόγω event στην Τήνο υπό την αιγίδα και υποστήριξη των The Best Chefs Awards.

Δείτε φωτογραφίες από το εντυπωσιακό μενού-περιήγηση στις γεύσεις της Τήνου:

