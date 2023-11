Plastic free συσκευασίες τροφίμων: Η νέα τάση στο food industry που βοηθά τον άνθρωπο και το περιβάλλον - iefimerida.gr

Το fun fact στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων είναι η eco friendly ολιστική προσέγγιση. Η αειφορία έρχεται σε πρώτο πλάνο και αξιοποιούνται πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης και ανακυκλώσιμα προϊόντα συσκευασίας.

Έξη Bakery

Τα συμβατικά υλικά στο food packaging θεωρούνται παρωχημένα, με αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και έτσι προτάσσεται η χρήση βιώσιμων πόρων ως ενδεδειγμένη λύση. Πόσο σημαντική είναι, όμως, η συσκευασία για τα τρόφιμα; Ο ρόλος της είναι πολυσχιδής, καθώς συμβάλλει στην προστασία, τη διατήρηση της αξίας, τη βελτίωση της ποιότητας, αλλά και της ασφάλειας των τροφίμων κατά τη μεταφορά, τη διανομή και την αποθήκευση τους.

Όμιλος Απολλώνιον

Σύμφωνα με διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές μελέτες, τα συνθετικά πολυμερή που ευρέως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των συσκευασιών τροφίμων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία μας λόγω του μη βιοαποικοδομήσιμου χαρακτήρα τους. Με άλλα λόγια, υπάρχει η πιθανότητα να περάσουν χημικά κατάλοιπα από τις πλαστικές συσκευασίες στις τροφές. Οπότε, η αναζήτηση εναλλακτικού packaging με ελεγχόμενες ροές ενέργειας και σαφώς λιγότερες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σχεδόν μονόδρομος.

Case studies: Καινοτομία, νέα ποιοτικά standards, περισσότερη απόλαυση

Ας εξετάσουμε για παράδειγμα τις περιπτώσεις των γευμάτων και ροφημάτων σε πακέτο μέσω delivery ή take away από τα καταστήματα της επιλογής μας. Μια βιώσιμη συσκευασία είναι σαφώς ελαφρύτερη από τη συμβατική (με μειωμένο αριθμό συστατικών μερών και προσαρμοσμένη στο μέγεθος των προϊόντων), αλλά και full ανακυκλώσιμη. Οι βέλτιστες πρακτικές κατά την παραγωγική διαδικασία με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και χαμηλές εκπομπές ρύπων προσφέρουν οικολογικά οφέλη και οικονομική ανάπτυξη. Αυτές οι συσκευασίες ακολουθούν όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας με σημαντικές πιστοποιήσεις, ενώ ταυτόχρονα εγγυώνται ασφαλή και φρέσκα προϊόντα στους καταναλωτές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα απορριμμάτων και συμβάλλοντας σε μία zero waste προοπτική.

Μελίρρυτο Bakery - Delicatessen

Παράλληλα, σημαντική είναι και η στροφή της καταναλωτικής αντίληψης προς τις sustainable συσκευασίες, καθώς θεωρείται πως επιφέρει added value στο τελικό προϊόν και εντάσσεται σε μία premium ολιστική φιλοσοφία των καταστημάτων. Και εδώ, τα διεθνή δεδομένα είναι αποκαλυπτικά. Όσο υψηλότερη ήταν η αντίληψη των καταναλωτών για την φιλικότητα προς το περιβάλλον της συσκευασίας, τόσο μεγαλύτερη ήταν η πρόθεση αγοράς τους. Ως προς το οικονομικό σκέλος, χρήσιμο είναι να τονιστεί πως μακροπρόθεσμα μειώνεται συνολικά το κόστος συσκευασίας καθώς και θα απαιτούνται σταδιακά λιγότεροι φυσικοί πόροι. Έτσι, η χάρτινη σακούλα επί παραδείγματι θα καταστεί μελλοντικά πιο φθηνή τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον καταναλωτή. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι χάρτινες συσκευασίες απαλλάσσονται συνολικά από το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος κι έτσι αυτό δεν μετακυλίεται στον πελάτη.

Oven Manufactory

Υψηλή αισθητική, αειφορία και 100% φρεσκάδα

Το μέλλον του food packaging εδράζεται στην πράσινη ανάπτυξη και σε αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η καινοτομία. Πληθαίνουν συνεχώς οι επιχειρήσεις εστίασης που επιλέγουν προμηθευτές για τις συσκευασίες του delivery και του take away με βάση μια πιο green λογική, με ελάχιστο ή μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σαφώς πρόκειται για ολοκληρωμένες σειρές premium συσκευασιών με ευδιάκριτη τη φιλοσοφία, αλλά και την ταυτότητα του brand.

Me

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν 5 επιχειρήσεις εστίασης και γρήγορου φαγητού με στρατηγική και πλάνο για υπεύθυνη ανάπτυξη και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρόκειται για το Εxi Βakery στη Γλυφάδα, το Me στο Κολωνάκι, τον Όμιλο Απολλώνιον, το Μελίρρυτο Bakery – Delicatessen στη Θεσσαλονίκη και το Oven Manufactory στη Γλυφάδα. Το πάθος τους για τελειότητα και η επιμονή τους στα εκλεκτά υλικά αποτελούν εγγύηση. Έτσι επέλεξαν συσκευασίες με την υπογραφή της Proton Pack, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αντοχή, διασφαλισμένη ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές. Παράλληλα, επένδυσαν και στα plastic free ποτήρια του ίδιου brand, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ζαχαροκάλαμο και βιοδιασπώμενα συστατικά. Ξε χωρίζουν για την υψηλή αισθητική τους και αποτελούν πρότυπο για το μέλλον της εστίασης.

Για έναν κόσμο χωρίς πλαστικό και περισσότερη γεύση και απόλαυση στα τρόφιμα, η Proton Pack δίνει τη λύση!