Oι φριτέζες αέρος της SENCOR φέρνουν τη νέα γενιά μαγειρέματος στο τραπέζι σας – Απαραίτητα αξεσουάρ σε κάθε κουζίνα - iefimerida.gr

Η νέα τάση στο σπιτικό μαγείρεμα έχει σημάνει την αρχή μίας εποχής που οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες γίνονται προτεραιότητα.



Οι φριτέζες αέρος διευκολύνουν την καθημερινότητα μας με γρήγορο και εύκολο τρόπο μαγειρέματος

Οι φριτέζες αέρος λειτουργούν με τη λογική ενός παραδοσιακού φούρνου, ο οποίος ψήνει το φαγητό. Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στο τρόπο θέρμανσης του φαγητού. Η διαδικασία περιλαμβάνει την παραγωγή ομοιόμορφης θερμότητας αέρα, η οποία δημιουργείται από τον ειδικό ανεμιστήρα των συσκευών, και βρίσκεται στο πάνω μέρος τους. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, καθώς το φαγητό ετοιμάζεται σε πολύ λίγο χρόνο και το χαρακτηριστικό του είναι το γεγονός ότι βγαίνει ιδιαίτερα τραγανό αλλά και συγχρόνως μαλακό και ομοιόμορφα ψημένο. Όλη η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύντομη, καθώς η θερμοκρασία επιτυγχάνεται σε πολύ λίγο χρόνο και οι φριτέζες αέρος δεν χρειάζονται επιπλέον χρόνο προθέρμανσης. Τέλος, η μοναδική τους ευκολία συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση του γεύματος, αφού είναι εύκολο να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων ή να μπουν κάτω από τη βρύση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ζεστός αέρας μαγειρεύει το φαγητό υγιεινά, ξεπερνώντας την ανάγκη της χρήσης λαδιού

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα στην εξελιγμένη τεχνολογία της φριτέζας αέρος είναι ότι το φαγητό μπορεί να ετοιμαστεί με ελάχιστο λάδι, συγκριτικά με τις παραδοσιακές φριτέζες. Με τη δυνατότητα μαγειρικής με περίπου μία κουταλιά λάδι, η φριτέζα αέρος έχει δικαίως κατακτήσει τον τίτλο της συσκευής για ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, που απευθύνεται σε όλους, από τους πιο άπειρους μέχρι και τους πολύ έμπειρους. Ο αέρας που απελευθερώνεται ομοιόμορφα μέσα στη συσκευή διαχέει το λιγοστό λάδι στο φαγητό, δημιουργώντας μοναδική γεύση και υφή και αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις δυσάρεστες οσμές μέσα στο χώρο της κουζίνας.

Οι φριτέζες αέρος SENCOR διαθέτουν μοναδική τεχνολογία με 12 επιλογές προγράμματος για νόστιμο, γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα με ελάχιστο λάδι

Ανάλογα με τις μαγειρικές απαιτήσεις, η SENCOR προσφέρει μία ευρεία γκάμα επιλογών που προωθούν έναν υγιεινό και νόστιμο τρόπο μαγειρικής για όλη την οικογένεια. Με 12 ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα προετοιμασίας του φαγητού, μπορεί κάποιος να μαγειρέψει από κοτόπουλο και λαχανικά, μέχρι ψάρι και συνταγές για γλυκό. Τα ειδικά αξεσουάρ που συνοδεύουν τη φριτέζα αέρος, όπως το ταψί πίτσας ή η σχάρα ψησίματος για ολόκληρο κοτόπουλο, αλλάζουν τη λογική της σπιτικής μαγειρικής, προσφέροντας μία πληθώρα επιλογών και διευκολύνοντας την καθημερινότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαγειρεύοντας νόστιμο φαγητό χειμώνα και καλοκαίρι με τις φριτέζες αέρος SENCOR

Τις κρύες ημέρες του χειμώνα, οι φριτέζες αέρος είναι η ιδανική συσκευή στην κουζίνα για την παρασκευή ζεστών πιάτων, από φρέσκα, τραγανά ψητά λαχανικά, μέχρι ζεστά κέικ. Ιδανικές και για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, που ο παραδοσιακός φούρνος δημιουργεί ανεπιθύμητη θερμότητα. Το καλοκαίρι, το ελαφρύ γεύμα σαλάτας συνοδεύεται μέσα σε λίγα λεπτά από ψητό κοτόπουλο, θαλασσινά ή τόφου.

Η ποικιλία και καινοτομία Sencor εστιάζει σε διάφορες τάσεις, γεγονός που την καθιστά μια μοναδική εταιρεία στην παγκόσμια αγορά

Η Sencor παρέχει προϊόντα σε πάνω από 55 χώρες παγκοσμίως και επεκτείνει συνεχώς την γκάμα της, αφού σήμερα διαθέτει πάνω από 1.000 κωδικούς σε περισσότερες από 6 κατηγορίες προϊόντων. Μεταξύ αυτών υπάρχουν είδη οικιακής χρήσης αλλά και τεχνολογικά προϊόντα υγείας και ομορφιάς, ενώ διαρκώς καινοτομεί με τη παραγωγή νέων προϊόντων. Ο σχεδιασμός είναι εξίσου σημαντικός, όχι μόνο για τα προϊόντα αλλά και για την συσκευασία τους. Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, η Sencor προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα χρωμάτων από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Στόχος είναι τα χρώματα να συνδυάζονται αρμονικά, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να βεβαιωθεί ότι οι συσκευές που θα αγοράσει θα έχουν όλες την ίδια απόχρωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τα προϊόντα Sencor στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τις ηλεκτρικές συσκευές Sencor διανέμει ο Όμιλος Globalsat – Teleunicom, μέσω του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συνεργάζεται, δίνοντας πρόσβαση στους Έλληνες καταναλωτές σε ολόκληρη την προϊoντική γκάμα της εταιρείας.

Ο όμιλος Globalsat – Teleunicom

Ο Όμιλος εταιρειών Globasat - Teleunicom, ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών και παράλληλα αναπτύσσει εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brand, όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και η Sencor και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας καθώς και με όλα τα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Globalsat – Teleunicom σε νέες αγορές, η Globalsat ξεκίνησε το 2020 τη συνεργασία της με την Blink Charging Hellas, αναλαμβάνοντας, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, την ανάπτυξη του δικτύου των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Blink στην Ελλάδα. Παράλληλα μέσω των θυγατρικών Retail and more και Anadisis Smart, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών (food retail), καθώς και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ & machine learning platforms) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Retail and more, υλοποιεί την ανάπτυξη και την επαναλειτουργία των καταστημάτων Carrefour στην ελληνική αγορά και μέσω της Anadisis Smart, και το brand WinSmart, προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές στοιχηματικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), βασιζόμενη σε ειδικές στρατηγικές για τον εκάστοτε πελάτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάθετε περισσότερα:

- SENCOR φριτέζες αέρος (globalsat.gr)

https://www.globalsat-teleunicom.com/

- instagram.com/sencorgr

- facebook.com/sencor.gr