Μαγικά και γευστικά Χριστούγεννα παρέα με την Hellmann’s και τις ξεχωριστές συνταγές του Άκη Πετρετζίκη! - iefimerida.gr

Για να πάρεις άριστα στο φετινό εορταστικό τραπέζι, δες τις συνταγές του Άκη, μάθε τα γιορτινά ΣΩΣ της Hellmann’s και κατέπληξε τους όλους.

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι πολύ ξεχωριστή μιας και οικογένειες και φίλοι μαζεύονται γύρω από το εορταστικό τραπέζι για να δημιουργήσουν και να απολαύσουν μοναδικές γιορτινές γεύσεις. Για αυτόν τον λόγο, η Hellmann’s σου δίνει όλα τα εφόδια για να πάρεις άριστα στο τραπέζι των γιορτών και να τους εντυπωσιάσεις όλους με τις ξεχωριστές δημιουργίες σου. Δίπλα σου οι αγαπημένες Hellmann’s Sauces, που θα δώσουν στο φαγητό αξεπέραστη γεύση, αλλά και ένας master του είδους που έχει να μοιραστεί απολαυστικές συνταγές και φυσικά όλα τα ΣΩΣ από την Hellmann’s!

Ποιος καταλληλότερος, λοιπόν, από τον αγαπημένο Chef Άκη Πετρετζίκη, για να σου δώσει τις 10 κορυφαίες Χριστουγεννιάτικες συνταγές ώστε να πάρεις άριστα στο φετινό τραπέζι; Ο Άκης, μαζί με τη Hellmann’s, έχει προνοήσει ετοιμάζοντας γευστικές προτάσεις που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις, από χοιρινό σνίτσελ με πουρέ κάστανο, κότσι με μουστάρδα και καραμελωμένο αρνίσιο μπούτι με κουσκούς, μέχρι μακαρονοσαλάτα με γαλοπούλα, cranberries & bluecheese και χριστουγεννιάτικη coleslaw. Όλες αυτές τις λαχταριστές και άκρως γιορτινές συνταγές, αλλά και ακόμα περισσότερες επιλογές, θα τις βρεις στο www.hellmanns.com/gr (εδώ) μαζί με τις αγαπημένες Hellmann’s Sauces.



Έτσι, το φετινό εορταστικό τραπέζι δεν μπορεί παρά να μείνει αξέχαστο σε όλους με σύμμαχο σου φυσικά τον Άκη και τη Hellmann’s ως masters της γεύσης, που έχουν όλα τα Χριστουγεννιάτικα ΣΩΣ αλλά και όλες τις SAUCEγια να το καταφέρεις. Οι επιλογές είναι πολλές και οι συνδυασμοί αμέτρητοι! Με την Hellmann’sReal Μαγιονέζα, που έχει απίστευτη γεύση και πλούσια υφή, μπορείς να συνοδεύσεις μοναδικά τα εορταστικά σου πιάτα ενώ η Hellmann’s Μουστάρδα απαλή, μια αγαπημένη και κλασσική επιλογή, είναι ιδανική για μαρινάδες και για συνταγές με κρέας. Για τους πιο εξεζητημένους ουρανίσκους και τις πιο ιδιαίτερες γλυκόξινες ή καπνιστές συνταγές, η Hellmann’s ΒΒQSauce με μέλι και η Hellmann’s ΒΒQOriginalSauceδεν πρέπει να λείπουν από την κουζίνα σου.Εδώ μπορείς να βρεις και τις υπόλοιπες Hellmann’sSauces ώστε να πάρεις περισσότερη έμπνευση για τις Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες σου!

Παράλληλα, η Hellmann’s πλήρως εναρμονισμένη με το πνεύμα των ημερών δημιουργεί φέτος την πιο νόστιμη αλλά και festive έκδοσή της - την limited edition Xmas Μαγιονέζα! Πάνω στη συσκευασία της μπορείς να βρεις ένα ειδικό QRcodeπου σκανάροντας το σε παραπέμπει σε μια άκρως «απολαυστική» και γιορτινή Xmas playlist. Έτσι, η Hellmann’s, εκτός από μοναδικές συνταγές, φέρνει και το χριστουγεννιάτικο κλίμα στο γιορτινό τραπέζι, με αγαπημένα all-time classic Χριστουγεννιάτικα τραγούδια αλλά και κάλαντα που όλοι αγαπάμε να ακούμε!

Have your self a Merry Delicious Christmas παρέα με την Hellmann’s και τις μοναδικές συνταγές του Άκη Πετρετζίκη!