EURO 2021: Τα γκολ και τα πέναλτι του μεγάλου τελικού -Από το «it's coming home» στο... «it's coming Rome [βίντεο] | EURO | iefimerida.gr

It's not coming home… it's coming to Rome. Με ήρωα τον Τζανλουΐτζι Ντοναρούμα, η Ιταλία κατέκτησε το EURO 2021 μετά από έναν δραματικό τελικό με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, ο οποίος κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Ιταλός κίπερ με δύο αποκρούσεις στις εκτελέσεις των Σάντσο και Σάκα χάρισε στην «σκουάντρα ατζούρα» το τρόπαιο του EURO 2021 με 3-2 στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας», ενώ ο κανονικός αγώνας και η παράταση δεν είχαν αναδείξει νικητή (1-1).

Η 4η παρουσία της «σκουάντρα ατζούρα» σε τελικό EURO δεν είχε την ίδια κατάληξη με αυτές του 2000 και του 2012, όταν τότε είχε ηττηθεί από την Γαλλία και την Ισπανία. Η Ιταλία μετά από 53 χρόνια στέφθηκε και πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης και ταυτόχρονα για 34ο σερί ματς αήττητη, πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ των 35 νικών που έχουν η Βραζιλία (1993-1996) και η Ισπανία (2007-2009).

Η Αγγλία είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει στο «σπίτι» της μετά από 55 ολόκληρα χρόνια, και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και πάλι θα χρειαστεί να περιμένει για τον πρώτο της τίτλο από το 1966 και μετά σε κορυφαία διοργάνωση.

Το γκολ του Λουκ Σο μόλις στο 2ο λεπτό από την ασίστ του Τρίπιερ, το πιο γρήγορο στην ιστορία των τελικών του Euro, έδωσε τεράστια ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ κι από την άλλη αποδιοργάνωσε εντελώς την Ιταλία.

Μπορεί μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι να είχε τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα στην τελική προσπάθεια, καθώς οι Άγγλοι ήταν άριστα οργανωμένοι από τη μεσαία γραμμή και πίσω και με σωστές αληλλοκαλύψεις των παικτών τους δεν επέτρεψαν ούτε μία φορά στους φιλοξενούμενους να απειλήσουν την εστία του Πίκφορντ.

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι και στο δεύτερο η Αγγλία προτίμησε να δώσει χώρο στους Ιταλούς, που μετά τις αλλαγές του Μαντσίνι άρχισαν να πιέζουν περισσότερο την άμυνα των γηπεδούχων.

Κι ενώ στο πρώτο μέρος δεν είχαν απειλήσει καθόλου την εστία του Πίκφορντ, στο 61΄ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση με το σουτ του Κιέζα να απομακρύνει σωτήρια ο γκολκίπερ της Αγγλίας.

Στο 67΄, όμως, από το κόρνερ του Έμερσον, ο Βεράτι έπιασε την κεφαλιά ο Πίκφορντ έδιωξε τη μπάλα που χτύπησε στο δοκάρι και στην επαναφορά της ο Μπονούτσι από κοντά «έγραψε» το 1-1.

Με τη ψυχολογία στα ύψη η «σκουάντρα ατζούρα» έφτασε πολύ κοντά στην πλήρη ανατροπή του σκηνικού στο 73΄ με τον Μπεράρντι να φεύγει στην… πλάτη του Στόουνς, αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό κι έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πίκφορντ.

Οι Άγγλοι συνέχισαν το παθητικό παιχνίδι τους μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειάς του, μη καταφέρνοντας ούτε μία φορά να μπουν με αξιώσεις στην περιοχή του Ντοναρούμα.

Ούτε η παράταση έδειξε νικητή

Το 1-1 δεν άλλαξε και ο τελικός πήγε στην παράταση. Ούτε στο επιπλέον μισάωρο άλλαξε κάτι, με τους Αγγλους να βγαίνουν κάπως περισσότερο από την άμυνά τους, αλλά να μην μπορούν να… βρεθούν στην επίθεση. Οι Ιταλοί από την πλευρά τους εμφάνισαν σημάδια κόπωσης και προτίμησαν να διαφυλάξουν τα νώτα τους από το να ψάξουν για το γκολ της νίκης.

Τα πέναλτι ήταν το φυσικό επακόλουθο του τελικού. Εκεί, όπως συνέβη και στον ημιτελικό με την Ισπανία, έλαμψε το άστρο του Τζανλουΐτζι Ντοναρούμα. Ο γκολκίπερ της Εθνικής Ιταλίας απόκρουσε τα πέναλτι των Σάντσο και Σάκα, ο Ράσφορντ σημάδεψε το δοκάρι και οι δύο επεμβάσεις του Πίκφορντ στις εκτελέσεις των Μπελότι και Ζορζίνιο δεν ήταν αρκετές για τα «Τρία Λιοντάρια».

Τα γκολ και τα πέναλντι:

Η στιγμή της απονομής:

EURO 2021: Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι, Έμερσον (118΄ Φλορέντσι), Μπαρέλα (54΄ Κριστάντε), Ζορζίνιο, Βεράτι (96΄ Λοκατέλι), Κιέζα (85΄ Μπερναρντέσκι), Ιμόμπιλε (55΄ Μπεράρντι), Ινσίνιε (91΄ Μπελότι)

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ (120΄ Σάντσο), Μαγκουάιρ, Στόουνς, Σο, Φίλιπς, Ράις (74΄ Χέντερσον - 120΄ Ράσφορντ), Τρίπιερ (70΄ Σάκα), Μάουντ (99΄ Γκρίλις), Κέιν, Στέρλινγκ

