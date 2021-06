EURO 2021: Αρχισαν τα όργανα για το Αγγλία-Γερμανία -The Sun: Οι αναιδείς Γερμανοί χλευάζουν το «It's coming home» [βίντεο] | EURO | iefimerida.gr

Η αναμέτρηση Αγγλία-Γερμανία είναι αναμφισβήτητα το σπουδαιότερο ματς στη φάση των «16» του EURO 2021. Και οι Γερμανοί, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η εφημερίδα The Sun, αποδεικνύονται «θρασείς» πριν από το μεγάλο ραντεβού της ερχόμενης Τρίτης, 29 Ιουνίου.

Λίγες ώρες αφότου η Γερμανία προκρίθηκε στους «16», με το δραματικό φινάλε στο παιχνίδι με την Ουγγαρία (2-2), ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής ομάδας της χώρας στο Twitter ανέβασε το εξής σχόλιο: «Es kommt nach Hause... (σ.σ.: It's coming home). It's England in the last 16 in Wembley».

Το «It's coming home» που αναγράφεται στο πρώτο μέρος του γερμανικού tweet αναφέρεται σε ένα τραγούδι που έγινε δημοφιλές στο EURO 1996, με τίτλο «Football’s Coming Home», και το οποίο είχε γραφτεί για να σηματοδοτήσει την επιστροφή του ποδοσφαίρου στη χώρα όπου γεννήθηκε:

Γενικώς, από τότε οι Άγγλοι φίλαθλοι χρησιμοποιούν ευρέως το «it's coming home» σε διεθνείς διοργανώσεις, με την ελπίδα κατάκτησης ενός τροπαίου για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1966 και το Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε διεξαχθεί στην Αγγλία -και το οποίο οι Άγγλοι είχαν κατακτήσει με αντίπαλο τη Γερμανία.

Η εφημερίδα The Sun τιτλοφόρησε αυτή την κίνηση των Γερμανών ως εξής: «Οι αναιδείς Γερμανοί χλευάζουν το "it's coming home" μετά την επερχόμενη σύγκρουση στους "16" του EURO, και η αντιπαλότητα έχει ήδη αρχίσει».

Και συνεχίζει: «Οι Γερμανοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο να προκαλέσουν ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο χώρες ενόψει του πολυαναμενόμενου αγώνα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που υιοθετούν το τραγούδι. Στην πραγματικότητα, εκείνο το καλοκαίρι του 1996, αφότου η Γερμανία νίκησε στα πέναλτι την Αγγλία στα ημιτελικά και στη συνέχεια κατέκτησε το Euro, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της χώρας πανηγύριζαν την επιτυχία τους με μια διασκευή αυτού του τραγουδιού.

»Όπως δήλωσε ο τότε επιθετικός της εθνικής Γερμανίας Γιούργκεν Κλίνσμαν, "λόγω τραυματισμού αναγκάστηκα να δω από τον πάγκο εκείνον τον ημιτελικό Αγγλίας-Γερμανίας και γι' αυτό μπορώ να μιλήσω για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί -όλο το στάδιο είχε ξεσηκωθεί τραγουδώντας το Football’s Coming Home, ήταν απίστευτο.

Λατρέψαμε αυτό το τραγούδι και το τραγουδούσαμε συνέχεια. Μάλιστα, το τραγουδήσαμε και όταν γυρίσαμε στη Γερμανία, στους πανηγυρισμούς στη Φρανκφούρτη. Το πλήθος δεν καταλάβαινε το τραγούδι, αλλά μετά έγινε εξαιρετικά δημοφιλές στη Γερμανία"».

Και καταλήγει η Sun: «Τώρα η ομάδα του Σαουθγκέιτ θέλει να γράψει ιστορία στο νέο Γουέμπλεϊ. Ο Άγγλος ομοσπονδιακός προπονητής μπορεί να διαγράψει τις οδυνηρές μνήμες από το EURΟ 1996, όταν είχε αστοχήσει στο κρίσιμο πέναλτι και η Αγγλία είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά από τους Γερμανούς.

»Αλλά ας μην ξεχνάμε την οδυνηρή ήττα στη διαδικασία των πέναλτι στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 1990, αλλά και αυτήν στο Μουντιάλ του 2010, όταν δεν είχε μετρήσει κανονικό γκολ του Φρανκ Λάμπαρντ».