Νέα υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών F-16 στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι [εικόνες] - iefimerida.gr

Η τελετή θεμελίωσης νέων ειδικών στεγάστρων για την προστασία προσωπικού και αεροσκαφών F-16, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, στο Σχηματάρι.

Τα στέγαστρα θα κατασκευαστούν με δαπάνη της Lockheed Martin Aeronautics,

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΑΒ, η επένδυση αφορά σε ειδικά σκέπαστρα, επιφανείας 877,41 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες που εκτελούνται στο πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε Viper.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νέες εγκαταστάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσφατης σημαντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΒ και της Lockheed Martin Aeronautics, αξίας 97,5 εκατ. δολαρίων, και κατ' επέκταση της κύριας σύμβασης του προγράμματος αναβάθμισης των μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας σε διαμόρφωση Viper.

Ο πρόεδρος της ΕΑΒ Ιωάννης Κούτρας ευχαρίστησε τη Lockheed Martin Aeronautics «για τις σημαντικές επενδύσεις» που πραγματοποιεί, ενώ συμπλήρωσε: «Επενδύσεις που αποτελούν για ακόμη μία φορά έμπρακτη απόδειξη στήριξης του οράματος της ΕΑΒ για την επανατοποθέτησή της στη διεθνή αγορά, προς μια νέα εποχή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Ντένης Πλέσσας, Vice President Global Business Development Initiatives της Lockheed Martin Aeronautics, δήλωσε ότι γίνεται «ένα θετικό βήμα προς την κοινή μας πορεία και προσπάθεια για την υποστήριξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων». Για τα στέγαστρα της γραμμής πτήσεως των μαχητικών F-16, υπογράμμισε ότι «έρχεται να προστεθεί στις πολλές σημαντικές συμφωνίες της ΕΑΒ με τη Lockheed Martin Aeronautics», που συνολικά ξεπερνούν, όπως είπε τα 235 εκατ. δολάρια.

«Η εμπιστοσύνη με την οποία η ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, το υπουργείο Οικονομικών περιβάλλουν την ΕΑΒ και τη Lockheed Martin μάς δημιουργεί ένα επιπρόσθετο αίσθημα ευθύνης για τη δουλειά την οποία βγάζουμε, τη δουλειά που τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η αμερικανική μας έχουν αναθέσει» κατέληξε ο Ντ. Πλέσσας.

Εκ μέρους της Lockheed Martin Aeronautics παρέστησαν επίσης ο Bruce Litchfield - Vice President of Sustainment Operations, o Nick Drazic - Vice President of Business Operations, ο Robert Powell - Vice President of Production και άλλα στελέχη.

Εκ μέρους της ΕΑΒ στην τελετή παρευρέθησαν στελέχη της εταιρείας, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων, με επικεφαλής τον πρόεδρο ΔΣ του Σωματείου Νίκο Καπίρη. Συμμετείχαν, επίσης, ο διοικητής της ΥΠΑΕΑΒ σμήναρχος Παναγιώτης Καλότυχος και ο πρόεδρος της ΕΜΒΑΤΗΣ ΑΕ Θωμάς Παλκόπουλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα η αναβάθμιση των F-16

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των 83 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 52+ και 52+Advanced αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, προστίθεται στην ανακοίνωση. Αποτελεί, παράλληλα, μια μεγάλη πρόκληση και για την ΕΑΒ, καθώς καθίσταται άκρως ανταγωνιστική στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και τη Lockheed Martin Aeronautics ενισχύει για ακόμα μία φορά τη μακροχρόνια σύμπραξη της ΕΑΒ με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του αεροναυπηγικού κλάδου διεθνώς και δίνει το έναυσμα για περαιτέρω σημαντικές συνέργειες, καταλήγει η ανακοίνωση.