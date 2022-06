Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Με 7 κόμβους συμμετέχει η Ελλάδα στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας - iefimerida.gr

Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής Κόμβου Περιφέρειες κάλυψης Τομέας Τεχνολογίας Τομέας Πολιτικής

smartHEALTH European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 8 από τις 13 Περιφέρειες AI, Cybersecurity, HPC Healthcare, Pharmaceutical Industry

DigiAgriFood Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα AI, Advanced Digital Skills, HPC Agri-food

GR digiGOV-innoHUB The Greek digital Government and Public Services innovation HUB ΕΔΥΤΕ ΑΕ Όλη η ελληνική επικράτεια AI, 5G, HPC, IoT, Cloud, Cybersecurity, Blockchain Public sector, e-Government

SmartAttica-AtHeNAI Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism Δημόκριτος Αττική, Όλη η ελληνική επικράτεια AI, HPC, Cybersecurity Energy and Environment, Supply Chain and Mobility, Culture and Tourism

HEALTH HUB HEALTH HUB - Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλία AI Healthcare, Pharmaceutical Industry

SYNERGiNN EDIH Digital Innovation Hub of Western Macedonia Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δυτική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες AI, Cybersecurity, IoT, Big Data Analytics Energy, Environment