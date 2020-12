4 λατρεμένα μαγαζιά της Αθήνας που ευτυχώς κάνουν ντελίβερι -Από ποιο θα παραγγείλεις στις γιορτές; Κάνε το κουίζ

Χριστούγεννα καραντίνας, αλλά κανένα πρόβλημα. Τα πρωινά μας και τα απογεύματά μας (και τα μεσημέρια, και τα βράδια, και οι νύχτες) γίνονται πιο διασκεδαστικά, γευστικά, χαλαρωτικά και παιχνιδιάρικα με υπέροχες, λατρεμένες γεύσεις που φθάνουν στην πόρτα μας delivered by efood.

Τα στέκια μας είναι κλειστά, αλλά αυτό δεν μας πτοεί. Στις γιορτές των Χριστουγέννων θα υπάρχει χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση, και θα απολαύσουμε όλε τις αγαπημένες μας γεύσεις στην ασφάλεια του δικού μας χώρου, delivered by efood.

Βρήκαμε τέσσερα κλασικά, αγαπημένα, ή μάλλον λατρεμένα μαγαζιά, τα ΚFC, Cap Cap Corner, The Underdog και Pancho, και αν κάνεις το κουίζ παρακάτω θα καταλάβεις από ποιο πρέπει να παραγγείλεις πρώτα πρώτα (μετά πέρνα μια... βόλτα, μέσω efood, και από τα υπόλοιπα, δεν θα χάσεις...).

Φύγαμε για το κουίζ!



Πώς είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχεις στολίσει;

Πολύχρωμο! Θέλω έναν μικρό χαμό ακόμα και στο δέντρο. (Cap Cap Corner)

Διακριτικό σε λευκές και μεταλλικές αποχρώσεις. (KFC)

Μποέμ! Αγαπώ τα πλούσια σχέδια και τα ζωντανά χρώματα. (Pancho)

Ξύλινο! Λατρεύω τις αποχρώσεις του ξύλου γιατί δίνει ζεστασιά στον χώρο. (Underdog)

Τι διάθεση έχεις τις φετινές γιορτές;

Θέλω όλη μέρα να τρώω γλυκά και να απολαμβάνω χριστουγεννιάτικα ροφήματα με έξτρα σαντιγί, καραμέλες και σοκολάτα. (Cap Cap Corner)

Είμαι παραδοσιακός τύπος και ανυπομονώ να απολαύσω κοτόπουλο και γαλοπούλα γεμιστή. (KFC)

Έχω τα κιλά ακόμη της πρώτης καραντίνας και προσπαθώ να προσέξω τη διατροφή μου. (Underdog)

Θέλω να χορέψω και να ακούσω χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη διαπασών.(Pancho)

Τι προτιμάς να κάνεις τα απογεύματα της καραντίνας;

Πηγαίνω για περπάτημα με έναν καφέ στο χέρι. (Underdog)

Πηγαίνω για τρέξιμο για να μπορώ να απολαύσω μετά το γλυκό μου χωρίς ενοχές. (Cap Cap Corner)

Παρακολουθώ οnline σεμινάρια μαγειρικής για διεθνείς κουζίνες. (Pancho)

Κάνω γυμναστική χαμηλής έντασης στο σπίτι, τύπου γιόγκα ή πιλάτες. (KFC)

Μόλις γίνει άρση των μέτρων, τι ανυπομονείς να απολαύσεις με την παρέα;

Ενα κυριακάτικο και πεντανόστιμο brunch. (Underdog)

Μια γλυκιά ατασθαλία. (Cap Cap Corner)

Χρώματα, μουσικές, μυρωδιές, γεύσεις, φασαρία (Pancho)

Κάτι οικείο, να θυμηθούμε τα παλιά. (KFC)

Πού ονειρεύεσαι να ταξιδέψεις μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν;

Στην Αμερική, που είναι όνειρο ζωής. (KFC)

Στην Disneyland, να βιώσω το απόλυτο παραμύθι. (Cap Cap Corner)

Στο Μεξικό, για να έρθω σε επαφή µε μια πολυσχιδή κουλτούρα. (Pancho)

Ευρώπη και πάλι Ευρώπη, που μου έχει λείψει πολύ. (Underdog)

Ανάλογα με τις περισσότερες απαντήσεις που έχεις, παραγγέλνεις από το efood σε:

KFC

Για το κοτόπουλο KFC δεν χρειάζονται συστάσεις. Μιλάμε, κατά ορισμένους, για το πιο νόστιμο κοτόπουλο του κόσμου. Τώρα, απολαμβάνουμε κοτόπουλο delivered by efood με τη μυστική συνταγή των 11 μυρωδικών και μπαχαρικών στη θαλπωρή του σπιτιού μας. Λόγω γιορτών το KFC έφτιαξε δύο ειδικές εορταστικές επιλογές: Το Saucy strips, που περιλαμβάνει 3 Crispy strips + 1 πατάτες Medium με mayonnaise & spicy sauce on top, και το Saucy nuggets, που περιλαμβάνει 5 Nuggets + 1 πατάτες Medium με mayonnaise & spicy sauce on top.

Αν θέλουμε να φτιάξουμε το δικό μας μενού για να... στρώσουμε το τραπεζάκι του σαλονιού, τότε σίγουρα επιλέγουμε: Chicken on the bone - Ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλο (COB), Hot legs - Καυτερά μπούτια κοτόπουλου, Hot Wings - Καυτερές φτερούγες κοτόπουλου, και το φανταστικό Popcorn Chicken, τις περίφημες μπουκίτσες από φιλέτο κοτόπουλο. Και συνδυάζουμε το κοτόπουλό μας με Coleslaw σαλάτα με λάχανο, καρότο, κρεμμύδι & σως μαγιονέζας, πατάτες Deluxe ή, αν προτιμάτε, πουρέ πατάτας με sauce gravy και σίγουρα το φανταστικό sweet corn.

Φυσικά κλείνουμε το γεύμα μας με ένα υπέροχο παγωτό Ben & Jerry's. Λατρεύουμε το B&J Strawberry Cheesecake, το παγωτό cheesecake φράουλα με κομμάτια φράουλας & τρίμμα μπισκότου, και το B&J Caramel Chew Chew, το παγωτό καραμέλα με πλούσιο σιρόπι καραμέλας & σοκολατένια κομμάτια.



Cap Cap Corner

Για το Cap Cap επίσης δεν χρειάζονται συστάσεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επισκεφθούμε τον χώρο του για να μεταφερθούμε σε κόσμους παραμυθένιους, ωστόσο μπορούμε να μεταφέρουμε λίγη από αυτή τη χριστουγεννιάτικη μαγεία που μπορεί να δημιουργήσει το Cap Cap με τις λιχουδιές του και να απολαύσουμε τα αγαπημένα μας ροφήματα, γλυκά και σνακ στο σπίτι μας, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, delivered by efood.

Λοιπόν, για ένα παραμυθένιο, με μπόλικη χριστουγεννιάτικη μαγεία, απόγευμα στο σπίτι μας, παραγγέλνουμε: North Pole Milk - Ζεστό ρόφημα με σπιτική αλμυρή καραμέλα, φιστικοβούτυρο & φυτικό γάλα σόγιας βανίλια, και φυσικά Buttered rum - Ζεστό ρούμι Sailor Jerry με μπαχαρικά & βούτυρο.

Και πάμε τώρα στα δύσκολα... Ποιο γλυκό να επιλέξουμε... Παραθέτουμε μερικές αγαπημένες επιλογές και ανάλογα με τα γούστα επιλέγουμε:

Out of the skillet cookie - Ένα μεγάλο μαλακό μπισκότο τριπλής σοκολάτας

Santa Velvet - Μεγάλο μαλακό μπισκότο red velvet με σως πραλίνας φουντουκιού & γκοφρέτας

Salazar's locket - Μεγάλο σοκολατένιο lava cake με γέμιση Bueno, κομματάκια Kinder Bueno & ξυλάκι παγωτό ημέρας

Salted Secret Santa - Μεγάλο σοκολατένιο lava cake με γέμιση αλμυρή καραμέλα, αρωματικό καφέ & κάστανο γλασέ

Donut Santa Belly - Donut με επικάλυψη κόκκινου γλάσου φράουλας & γέμιση φράουλα

Donut Rockefeller Tree - Donut σε σχήμα έλατο, με γέμιση σοκοφρέτα πραλίνα & επικάλυψη πράσινο γλάσο

ή το καλύτερο, για να μην μπαίνουμε σε διλήμματα, Combo με χριστουγεννιάτικα donuts: Περιέχει 1 Rudolph, 1 Santa Belly, 1 Rockefeller Tree, 1 Xmas Wreath, 1 Holy Flavor, 1 Snowman, 1 Xmas Hit, 1 Cookie Noel, 1 Favourite Gift & 1 O.G. Queen (like bebe)

Κλασική αγαπημένη επιλογή το Cacao kayak - Εκλέρ κακάο με γέμιση creme patissiere & επικάλυψη πραλίνας φουντουκιού

Φυσικά, είναι γνωστά και αγαπημένα τα pancakes. Επιλέγουμε ανάλογα με τις προτιμήσεις μας σοκολάτα ή κρέμα φράουλα ή κρέμα πατισερί και καραμέλα (Pancakes Crunchy Bueno, Pancakes Lila Velvet, Pancakes Caramel Hug) και τέλος αν θέλουμε κάτι σε αλμυρό, επιλέγουμε ένα αφράτο μπριός γεμιστό με σαλάμι και τυρί, όπως το Spicy happiness, ή και πάλι την καλύτερη επιλογή για να μην υπάρχουν διλήμματα: Ενα Bakers combo, με Cheese cloud, Spicy happiness, 1 Bed of bacon & Pizza puff.



Τhe Underdog

Μιλάμε σίγουρα για έναν από τους καλύτερους καφέδες της Αθήνας. Ναι, δεν είναι τυχαίο που το The Underdog έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα στέκια των Αθηναίων για καφέ τα τελευταία χρόνια. Και τώρα, απολαμβάνουμε τον φανταστικό καφέ του Underdog στο σπίτι μας, delivered by efood.

Χαλαρώνοντας λοιπόν το απόγευμα στο σπίτι μας, παραγγέλνουμε τον καφέ μας από το The Underdog και συνοδεύουμε με φανταστικό Banana bread με σοκολάτα, κανέλα, σταφίδες, καρύδια & μπανάνα, ή κλασικό Sourdough cinnamon roll, προζυμένιο cinnamon roll με καστανή ζάχαρη, ή -γιατί όχι- με Nutella cheesecake!

Εξαιρετικό και το γιαούρτι με granola & μέλι, σταθερή, κλασική και αγαπημένη επιλογή.

Φυσικά, το Underdog μας στρώνει και τραπέζι για brunch με μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Εμείς διαλέγουμε: Fried eggs, με 3 αυγά τηγανητά, φρυγανισμένο ψωμί, λουκάνικο χωριάτικο & μπέικον, ή φανταστικό Picada, με 2 αυγά τηγανητά & πατάτες τηγανητές με κιμά & τριμμένη φέτα Π.Ο.Π., φυσικά Croque madame, με ψωμί brioche, τυρί emmental, ζαμπόν, σάλτσα ντομάτας, μπεσαμέλ κρεμμυδιού & αυγό τηγανητό, ή το εξαιρετικό Chorizo dog, ψωμί brioche με ισπανικό λουκάνικο chorizo, ξινολάχανο & wholegrain mayo, που συνοδεύεται από πατάτες τηγανητές.

Φανταστική και η σαλάτα φακής, με γλυκοπατάτα, ψητό κατσικίσιο τυρί, μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια & vinaigrette μουστάρδας.

Κλείνουμε κλασικά με γλυκό pancake: Εμείς διαλέγουμε banoffee pancakes, με καραμέλα βουτύρου, μπισκότο Oreo, κρέμα μπανάνας & κομμάτια φρέσκιας μπανάνας.



Pancho

Οταν η βραδιά τραβάει μεξικάνικο, το Pancho είναι πάντα στις τοπ επιλογές. Και τώρα στην καραντίνα το Pancho σερβίρει τα υπέροχα πιάτα του στην τραπεζαρία του σπιτιού μας, delivered by efood.

Εμείς στρώνουμε τραπέζι με: