«USGreece2021»: Το λογότυπο της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 200 χρόνια από την επανάσταση

Διαχρονικά στο πλευρό της Ελλάδας βρίσκονται οι ΗΠΑ, σημειώνει η πρεσβεία τους στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το λογότυπο «USGreece2021».

Πρόκειται για το λογότυπο που θα χρησιμοποιήσει η αμερικανική κυβέρνηση για τον εορτασμό της 200ής επετείου ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία των ΗΠΑ, το λογότυπο του 2021 στοχεύει να συλλάβει χαρακτηριστικά που ενώνουν τις δύο χώρες. Η σχεδιαστική ομάδα του λογοτύπου «White» με έδρα την Αθήνα, σχολίασαν: «Τιμά τη διαχρονική φλόγα της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, που σχηματίζονται από κοινά στοιχεία των αμερικανικών και ελληνικών σημαιών. Η φλόγα γιορτάζει το πάθος, τη δημιουργικότητα και τη συνέχεια, χαρακτηριστικά που μοιράζονται και οι δύο χώρες. Το λογότυπο βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, την ενότητα, τη φιλία και την υπερηφάνεια. Εικονογραφεί τη σεβαστή και αρμονική σχέση μεταξύ των χωρών μας, με την κάθε μία να παίζει ρόλο στον αγώνα της άλλης για ανεξαρτησία».

In launching the #USGreece2021 logo we will use to commemorate the 200th anniversary of Greece’s independence, we express our solidarity with Greece and focus on our common values. As @USAmbPyatt said,“We are in this together.” #covid19 #menoumespiti https://t.co/0MKHL95LCy pic.twitter.com/OXJ5wQa5n1