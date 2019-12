Μικρές νίκες, στο δικό μας στοίχημα: Try this at home, powered by Stoiximan [βίντεο]

Κάθε άνθρωπος κουβαλάει τη δική του ιστορία. Για τη Stoiximan, η Ισμήνη, η Χριστίνα, ο Βαγγέλης, ο Κώστας και ο Παναγιώτης, εκτός από πολύτιμα μέλη της οικογένειάς μας, είναι οι δικές μας ιστορίες επιστροφής. Οι μικρές νίκες στο δικό μας στοίχημα, που ακούει στο όνομα Try This At Home powered by Stoiximan.

Αν διαβάζεις το παρακάτω κείμενο από κάποιο IP του εξωτερικού και ανάμεσα στις καθημερινές σου σκέψεις είναι πώς θα κάνεις το βήμα για να επιστρέψεις στη χώρα σου- όχι μόνο γιατί άρχισες να νοσταλγείς τους φίλους, το σπιτικό φαγητό, το ζεστό κλίμα και το ονειρικό ελληνικό καλοκαίρι, αλλά γιατί αναζητάς μια εταιρεία που είναι ικανή να στεγάσει τα επαγγελματικά σου σχέδια και φιλοδοξίες, στηρίζοντας στην πράξη την προσωπική σου ανάπτυξη- τότε είσαι στο σωστό μέρος. Αφιέρωσε λίγο χρόνο και θα καταλάβεις γιατί.

Όλοι γνωρίζουμε πλέον καλά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Ανάμεσά τους, η απόφαση χιλιάδων νέων και ταλαντούχων ανθρώπων να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους αλλού αποτελεί πλέον μία από τις εθνικές προτεραιότητες. Γιατί; Ακριβώς επειδή η κίνηση αυτή θα έχει μακροπρόθεσμα σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό, με κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι αν η μετακίνηση των Ελλήνων προς το εξωτερικό συνεχιστεί, μιλάμε για πρόβλημα βιωσιμότητας του εθνικού οικονομικού μας συστήματος.

Στη Stoiximan πιστεύουμε ότι κάθε πρόκληση εκεί έξω μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θέλουμε να αντιστρέψουμε τη ροή, προσφέροντας παράλληλα διαβατήριο επιστροφής σε όσους έφυγαν. Πολύ απλά, θέλουμε να σε κάνουμε να κοιτάξεις πίσω, να δοκιμάσεις να συνεχίσεις την καριέρα σου από το «σπίτι».

Στόχος της πρωτοβουλίας επαναπατρισμού «Try this at home» είναι να κρατήσουμε τα νέα ταλαντούχα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά και να δώσουμε κίνητρα στους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν. Για αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρως στοχοθετημένο πακέτο επαναπατρισμού για όλους εκείνους που, έχοντας κάνει την επιλογή ζωής να μετακομίσουν στο εξωτερικό, είναι έτοιμοι να μοιραστούν το όραμά μας. Να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στην ίδια τους την πατρίδα.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από διευκολυντικά κίνητρα: 3 επιπλέον μισθούς, 2.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκατάστασης, αλλά και υποστήριξη μέσω του δικού μας τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού για τη διευκόλυνσή σου στη διαδικασία της επιστροφής.

Στην πραγματικότητα, τα κίνητρα αυτά απλά ενισχύουν αυτό που ήδη κάνουμε: έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία ανταγωνιστική διεθνώς, με καινοτομία τόσο στα εργαλεία όσο και στις μεθόδους εργασίας, με ταχύτητα στην εξέλιξη και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που και πριν την εφαρμογή του προγράμματος 20 άνθρωποι είχαν γυρίσει ήδη πίσω στην Ελλάδα για να εργαστούν μαζί μας. Ζητήσαμε από μερικούς να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Μπορεί να μοιάζουν με τη δική σου. Μπορεί και όχι. Δώσε μας την ευκαιρία να σε πείσουμε ότι στη Stoiximan θα βρεις το «σπίτι» που σου ταιριάζει για να μεγαλώσεις και να εξελιχθείς όπως ακριβώς το ονειρεύεσαι. Αγαπάμε τους ανθρώπους μας, και ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα εκείνους που έχουν μάθει να ζουν μέσα στις προκλήσεις, αυτούς που δεν τα παρατούν στην πρώτη δυσκολία, αλλά και αυτούς που αγαπούν να κάνουν τα πράγματα αλλιώς.

Στη Stoiximan πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο. Έτσι η πρωτοβουλία «Try this at home» είναι μέρος της στρατηγικής μας, ως μιας υπεύθυνης κοινωνικά εταιρείας που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Ανάμεσα στους βασικούς τρεις πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Τεχνολογία και η Ενίσχυση Νέων στην Απασχόληση βρίσκει την έδρα της σε αυτή τη δράση.

Αποστολή του Brain Gain Initiative της Stoiximan, είναι να σε φέρουμε πίσω. Θα το τολμήσεις;

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα Try This At Home και κάνε την αίτηση για να επιστρέψεις στην Ελλάδα: https://braingain.stoiximan.gr/el/

Ισμήνη

Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι και πάλι πίσω στην Αθήνα. Τι είναι πράγματι τόσο σπουδαίο που μπορεί να σε πείσει να επιστρέψεις; Στα 28 της χρόνια, η Ισμήνη είναι σίγουρη ότι έκανε τη σωστή επιλογή. Και είμαστε περήφανοι που ίσως κάναμε την απόφαση της Ισμήνης λίγο πιο εύκολη, δίνοντάς της την ευκαιρία να εξερευνήσει τις δυνατότητές της στη μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα.

Όπως λέει η ίδια «και το περιβάλλον και ο ρόλος με κερδίζουν καθημερινά». Για εμάς στη Stoiximan, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τον καλύτερό μας εαυτό, ανταποδίδοντάς μας γενναιόδωρα το ταλέντο τους. Έτσι καταφέρνουμε να μεγαλώνουμε και να ωριμάζουμε ισότιμα μαζί.

Δες την ιστορία της

Χριστίνα

Η Χριστίνα ταξιδεύει για Μάλτα το 2017, αξιοποιώντας μια επαγγελματική ευκαιρία που της δίνεται από την τότε εταιρεία στην οποία εργαζόταν. «Έφυγα, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αυτό δεν ήταν κάτι μόνιμο και θα επέστρεφα. Ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα έχοντας βρει κάτι ανάλογο». Γεμάτη αισιοδοξία, η Χριστίνα θέλησε να δοκιμάσει να εργαστεί μαζί μας. Οι λόγοι που την προσέλκυσαν ήταν το προφίλ της Stoiximan: μια ραγδαία αναπτυσσόμενη, high tech εταιρεία, με ευρωπαϊκή κουλτούρα.

«Αυτό που κατάλαβα είναι ότι όσοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα δεν πρέπει να διστάζουν για να κάνουν αυτό το βήμα. Υπάρχουν ευκαιρίες για να συνεχίσουν και να εξελίξουν την καριέρα τους, όπως αυτή που δόθηκε σε μένα». Στα λόγια αυτά βρίσκεται όλη η ουσία της πρωτοβουλίας της Stoiximan, για τον επαναπατρισμό των νέων ταλαντούχων ανθρώπων.

Δες την ιστορία της

Βαγγέλης

O Βαγγέλης εγκατέλειψε την Ελλάδα το μακρινό 2008, όταν ακόμη η οικονομική κρίση άρχισε να εκδηλώνεται. Πρώτη στάση, το Λονδίνο και αμέσως επόμενη η Μάλτα. Έντεκα χρόνια μετά ο Βαγγέλης επιστρέφει πλέον στην Ελλάδα, κρατώντας τη φρεσκάδα, το ζήλο, την επιμονή και τη ζωντάνια «της νέας αρχής» στη νέα του επαγγελματική στέγη. Για τον ίδιο, όπως αναφέρει, η Stoiximan δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά ένα πραγματικό, ανταγωνιστικό step-up για να συνεχίσει την καριέρα του.

Στη Stoiximan, ο Βαγγέλης βρήκε τη θέση που του αξίζει για μια καριέρα όπως την ονειρεύεται. Και εμείς καλωσορίσαμε έναν ακόμη εργαζόμενο στο δυναμικό μας, κάνοντας ακόμη πιο ισχυρό το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας μας, πιο έτοιμοι να κερδίσουμε το αύριο που θέλουμε, ενώνοντας τις δυνάμεις μας.

Δες την ιστορία του

Κώστας

Μια από τις πλέον δυσάρεστες επαγγελματικές εμπειρίες είναι η ανακοίνωση ότι η εταιρεία που εργάζεσαι ξαφνικά σταματά να λειτουργεί. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Κώστα. Με την οικονομική κρίση να «ανθεί», το 2011 ο Κώστας αποφάσισε να μετοικίσει στη Σουηδία. Ένα χρόνο μετά, βρέθηκε στο Γιβραλτάρ, με αρχικό στόχο να παραμείνει δύο χρόνια που τελικά έγιναν επτά.

Ευτυχώς, το ελληνικό καλοκαίρι τον έφερε για λίγο πίσω. Τότε ήταν που αποφάσισε να στείλει το βιογραφικό του και εμείς να του ζητήσουμε να παρατείνει τις «διακοπές» του εδώ, στην Ελλάδα, από όπου και ξεκίνησε. Για εμάς στη Stoiximan, είναι σημαντικό να έχουμε κοντά μας ανθρώπους που αναζητούν συνεχώς την εξέλιξη, που υπηρετούν την τεχνολογία και το gaming με πάθος και υπευθυνότητα.

Δες την ιστορία του

Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης δεν είναι μια απλή περίπτωση επαναπατρισμού. Στη Μάλτα, στην πολύχρωμη μικρή αυτή χώρα, έμεινε για 2 χρόνια- από το 2017 μέχρι και πρόσφατα-, έχοντας μάθει πολλά για τον κλάδο του gaming. Δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά του να πατήσει τα πάτρια εδάφη, μέχρι που δέχτηκε την πρότασή μας. Οι λόγοι που τον έφεραν κοντά μας, όπως λέει ο ίδιος, ήταν η επέκτασή της Stoiximan στο εξωτερικό καθώς και η αλματώδης εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, ο Παναγιώτης είναι κοντά μας από τη θέση του Casino Coordinator. Στην ερώτηση που του απευθύναμε «τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον που σκέφτεται να επιστρέψει», ο ίδιος χαμογελώντας απαντά «Just do it».

Δες την ιστορία του