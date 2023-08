Στην Αθήνα, από Δευτέρα, τρεις παραστάσεις που χειροκροτήθηκαν στην Επίδαυρο - iefimerida.gr

Μετα από μια μακρά περιοδεία παραστάσεις που ταξίδεψαν ανά την Ελλάδα επιστρέφουν στην Αθήνα.

Παραστάσεις που είδαμε στην Επίδαυρο, πολλές εισπρακτικές επιτυχίες και φυσικά μουσική, παρουσιάζονται από Δευτέρα στο φεστιβάλ «Στη σκιά των βράχων»

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ευριπίδη Εκάβη

Καθημερινά φτάνουν στις οθόνες μας εικόνες από πολέμους, εικόνες αφόρητης βίας και σπαραγμού από κάθε σημείο του κόσμου. Το παράλογο του πολέμου μοιάζει να αφορά μόνο αυτούς που το ζουν, για όλους τους άλλους περιορίζεται σε μια στεγνή, εικονική και ακίνδυνη πληροφορία. Θάβεται ανάμεσα σε πλήθος ειδήσεων, αποκόβεται από το βίωμα του πένθους. Εξοικειωνόμαστε έτσι με την εικόνα και την πληροφορία της βίας, εκπαιδευόμαστε στον θάνατο αλλά ξεμάθαμε να πενθούμε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταλθύβιος: Ιωσήφ Ιωσηφίδης / Πολυξένη: Μαρίνα Καλογήρου / Εκάβη: Ελένη Κοκκίδου / Οδυσσέας: Θανάσης Κουρλαμπάς / Πολύδωρος: Ερρίκος Μηλιάρης / Θεράπαινα: Ηλεάνα Μπάλλα / Πολυμήστορας: Άκης Σακελλαρίου

Αγαμέμνονας: Αλέκος Συσσοβίτης

Η Εκάβη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη ξεκινά ως πρόσωπο από αυτό το σημείο, από αυτό που έχουμε ξεχάσει, τον δρόμο του θρήνου. Στο πρώτο μέρος του έργου το πένθος, προσωπικό αλλά και συλλογικό, μοιάζει να γεννά τη μεταφυσική του: ζωντανοί και νεκροί βρίσκονται σε διαρκή συνομιλία, ένα αγόρι άταφο ταράζει τον ύπνο της μάνας του, ένα κορίτσι στέκει στο όριο ζωής και θανάτου.

Στην Εκάβη τα πάντα συμβαίνουν σε έναν μεταιχμιακό χρόνο, μετά το τέλος του πολέμου. Η βία όμως δεν έχει τελειώσει. Και εκεί ακριβώς, στον χρόνο της μετάβασης, η Εκάβη του πένθους γίνεται η Εκάβη της εκδίκησης, ανοίγοντας μια τολμηρή διαλεκτική με το σήμερα. Ένας πολυμελής θίασος εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών και η νέα μετάφραση της Ελένης Βαροπούλου, που πραγματοποιήθηκε ειδικά για την παράσταση, είναι οι πυλώνες του εγχειρήματος.

Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Σκηνικά/Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Κίνηση: Χαρά Κότσαλη

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Μάγια Κυριαζή

Βοηθός σκηνογράφου/ενδυματολόγου: Δημοσθένης Κλιμένωφ

Παραγωγή: Θεατρική Διαδρομή

Εκτέλεση/Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Μπάλλας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παίζουν (αλφαβητικά):

Ταλθύβιος: Ιωσήφ Ιωσηφίδης

Πολυξένη: Μαρίνα Καλογήρου

Εκάβη: Ελένη Κοκκίδου

Οδυσσέας: Θανάσης Κουρλαμπάς

Πολύδωρος: Ερρίκος Μηλιάρης

Θεράπαινα: Ηλεάνα Μπάλλα

Πολυμήστορας: Άκης Σακελλαρίου

Αγαμέμνονας: Αλέκος Συσσοβίτης

Χορός (αλφαβητικά):

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Άρτεμις Βαβάτσικα (μουσικός επί σκηνής), Ελισσάβετ Γιαννοπούλου, Μαρία Κωνσταντά, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Λυγερή Μητροπούλου, Ειρήνη Μπούνταλη, Αμαλία Τσεκούρα, Χρύσα Τουμανίδου

Εισιτήρια: 20€ | 17€ μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, 65+, ΑμεΑ, Παιδικό από 6 έως 12 ετών) | ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα Δωρεάν (Οι συνοδοί κανονικό)

Προπώληση: viva.gr

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εθνικό Θέατρο Ευρυπίδη Ιππόλυτος

Η Kατερίνα Ευαγγελάτου, διακεκριμένη σκηνοθέτις και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, επανέρχεται στην Επίδαυρο με το Εθνικό Θέατρο μετά την Άλκηστη (2017) που δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση.

Φαίδρα: Κόρα Καρβούνη / Εξάγγελος: Δημήτρης Παπανικολάου / Τροφός: Μαρία Σκουλά / Αφροδίτη/Άρτεμις: Έλενα Τοπαλίδου / Θησέας: Γιάννης Τσορτέκης / Ιππόλυτος: Ορέστης Χαλκιάς

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αφροδίτη στήνει ένα παιχνίδι εκδίκησης και παρακολουθεί με ηδονοβλεπτική ματιά πώς το ανθρώπινο είδος γίνεται άθυρμα των επιθυμιών της. Το μάτι της γίνεται μάτι μας και τα πρόσωπα απογυμνώνονται. Τα γυμνά σώματα μεταφέρουν την έκρηξη, τον πόθο, τη λαγνεία αλλά και την αγνότητα του γένους των ανθρώπων.

Μια σκηνοθεσία που βουτάει στο άγριο σύμπαν του έργου του Ευριπίδη βλέποντάς το σαν έναν σύγχρονο εφιάλτη μέσα σε ένα ποιητικό σκηνικό, όπου τα πρόσωπα παλεύουν με τις αδυναμίες τους και ο έρωτας είναι τόσο παράφορος που δεν μπορεί παρά να είναι μοιραίος. Ένας δυνατός θίασος 24 ηθοποιών και τεσσάρων μουσικών θα βρίσκεται συνεχώς επί σκηνής.

Μετάφραση:Κώστας Τοπούζης

Δραματουργική επεξεργασία/Διασκευή/Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάτου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Μουσική: Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Βίντεο: Παντελής Μάκκας

Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Παυλόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Μπραουδάκης

Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Βλάχμπεη

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Βοηθός φωτίστριας: Λάμπρος Παπούλιας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός videographer: Ανθή Παρασκευά Βελουδογιάννη

Διανομή (αλφαβητικά)

Φαίδρα: Κόρα Καρβούνη

Εξάγγελος: Δημήτρης Παπανικολάου

Τροφός: Μαρία Σκουλά

Αφροδίτη/Άρτεμις: Έλενα Τοπαλίδου

Θησέας: Γιάννης Τσορτέκης

Ιππόλυτος: Ορέστης Χαλκιάς

Χορός (αλφαβητικά)

Διαμαντής Αδαμαντίδης, Γιώργος Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Νίκος Γονίδης, Νίκος Γρηγοριάδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Ηρακλής Κωστάκης, Ιωάννα Λέκκα, Αμαλία Νίνου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μελίνα Πολυζώνη, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Μάριος Χατζηαντώνη, Ηρώ Χαλκίδη, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Μουσικοί επί σκηνής (αλφαβητικά)

Γιάννος Γιοβάνος, τσέλο

Βαγγέλης Παρασκευαΐδης, κρουστά κλασικά μελωδικά

Γιάννης Παπαδόπουλος, πιάνο-πλήκτρα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εισιτήρια: 18 € Κανονικό | 14 € 65+ | 10 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ

Προπώληση: ticketservices.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 4, ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συναυλία Νατάσα Μποφίλιου LIVE 2023

Μια παράσταση των ΘΕΜΗ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

«Αν υπήρχε μια φυλή χαμένων ονειροπόλων, ευαίσθητων τρελών, ερωτευμένων, τρυφερών και θυμωμένων, που κατοικεί στις δύο όχθες του ποταμού, θα ακολουθούσες την πορεία της;

Σε ένα φωτεινό πρωί στην πόλη,

Σε μια ελεύθερη αγκαλιά,

Σε μια διαδήλωση,

Σε τραγούδια που λένε:

“Αυτή είναι η ιστορία των δικών μου - κι η δική μου”

Αν υπήρχε αυτή η φυλή, θα έψαχνες μαζί της τη θέση σου στον κόσμο;»

Νατάσσα, Θέμης, Γεράσιμος

Νατάσα Μποφίλιου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια νέα παράσταση ή ένας νέος τρόπος να κοιτάξουν την Τέχνη τους

και τον τρόπο που πορεύονται;

Με μια παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τη χρονιά που πέρασε,

κατορθώνοντας να γεφυρώσει κάθε απόσταση μεταξύ σκηνής και θεατών,

η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, με την αρωγή της σταθερής τους ομάδας, κατάφεραν να αφουγκραστούν ακόμη μια φορά τους κραδασμούς της εποχής κι ένωσαν τις φωνές τους με αυτές των αναρίθμητων φίλων τους, δημιουργώντας μια νέα μοναδική καλλιτεχνική πρόταση, που ξεχώρισε για την ορμή και το δυναμισμό της.

Συντονισμένοι απόλυτα με τον παλμό του κοινού τους, με μεγάλη χαρά κι ανυπομονησία ταξιδεύουν με φόρα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανοίγοντας έναν τολμηρό διάλογο της προσωπικής τους δισκογραφίας με το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο. Και προσκαλούν ξανά, στο τέλος του καλοκαιριού, τους πολυάριθμους φίλους τους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι νέων συγκινήσεων.

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης: Ενορχηστρώσεις

Γεράσιμος Ευαγγελάτος: Επιμέλεια προγράμματος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουσικοί:

Θέμης Καραμουρατίδης – πιάνο

Άρης Ζέρβας – τσέλο

Γιώργος Μπουλντής – μπάσο, synth bass

Γιώργος Καρδιανός – ηλεκτρική κιθάρα

Μανώλης Γιαννικιός – τύμπανα

Γιώργος Καστανός – σαξόφωνο, κλαρινέτο

Κώστας Σαπουνής - τρομπέτα

Εισιτήρια: 15 € προπώληση | 17 € ταμείο

Προπώληση: ticketservices.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Women in Comedy Festival GR | Stand-up Comedy

To Women In Comedy Greece είναι ένα φεστιβάλ κωμωδίας που επικεντρώνεται στην ανάδειξη των γυναικών και non binary καλλιτεχνών του χώρου του stand-up comedy στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Women In Comedy UK που πραγματοποιείται εδώ και 11 χρόνια στο Manchester της Μεγάλης Βρετανίας, η ελληνική εκδοχή του φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τις γυναίκες καλλιτέχνιδες του χώρου του stand-up comedy στην Ελλάδα. Αποτελεί μια γιορτή ορατότητας των γυναικείων κωμικών ταλέντων με σκοπό την στήριξη, ενδυνάμωση και προώθηση της συμμετοχής των γυναικών, θηλυκοτήτων και non binary ατόμων στα κωμικά καλλιτεχνικά δρώμενα.

Ήρα Κατσούδα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επισκέπτες θα συστηθούν με την underground σκηνή των κωμικών που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο stand up και ήδη πολύ καλές κωμικούς που πρόκειται για κρυμμένα κωμικά διαμάντια! Παράλληλα όλες οι αγαπημένες σας κωμικοί θα είναι εκεί για να πλαισιώσουν τις υπόλοιπες και να σας δώσουν τέσσερα back to back δυνατά shows.

Συνολικά 14 καλλιτέχνιδες, οι Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα, Χριστίνα Βούλγαρη, Ειρήνη Ξυγκάκη, Μελίνα Κόλια, Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαντωνίου, Μαρία Κουφομανώλη, Ρούλη Μπουραντά, Έμιλυ Ντάνου, Κωνσταντίνα Δαούτη και Λίνα Θωμοπούλου θα ανέβουν στη σκηνή του φεστιβάλ για να μας κάνουν να γελάσουμε μέχρι δακρύων… και άλλες κλισέ αλλά αληθινές ατάκες.

4 ώρες stand up κωμωδίας, workshops, ενημερωτικά stands για έμφυλα θέματα περιλαμβάνει το Women In Comedy GR, το πρώτο και μεγαλύτερο συμπεριληπτικό φεστιβάλ κωμωδίας στην Ελλάδα! Ετοιμαστείτε για comedy overdose!

Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα, Δήμητρα Νικητέα, Χριστίνα Βούλγαρη, Ειρήνη Ξυγκάκη, Μελίνα Κόλια, Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαντωνίου, Μαρία Κουφομανώλη, Ρούλη Μπουραντά, Έμιλυ Ντάνου, Κωνσταντίνα Δαούτη, Λίνα Θωμοπούλου

Διοργάνωση:

Art on the Road Productions

Αλέξανδρος Σαλαμές - Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου

Γραφείο τύπου: Κίρκη Λιατοπούλου

Εισιτήρια: 15 € Γενική είσοδος, Φοιτητικό, Ανέργων: 14 € | AμεA: δωρεάν είσοδος

Προπώληση: fero.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΘΒΕ, Ευριπίδη Τρωάδες

Την τραγωδία του Ευριπίδη «Τρωάδες» παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2023, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε μετάφραση Θόδωρου Στεφανόπουλου και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με την οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2023.

Δημήτρης Πιατάς, Τρωάδες

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης, βραβευμένος από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών με το βραβείο «Νέου θεατρικού δημιουργού» για το 2018, υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραμματισμού του ΚΘΒΕ, μας παρουσιάζει φέτος μια ρηξικέλευθη ανάγνωση του αριστουργηματικού έργου του Ευριπίδη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μουσική της παράστασης υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος σολίστ και συνθέτης Στέφανος Κορκολής, ο οποίος θα παίζει πιάνο επί σκηνής κατά τη διάρκεια των παραστάσεων που θα δοθούν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Στον ρόλο της Εκάβης η Ρούλα Πατεράκη.

Λίγα λόγια για το έργο

Σε αναμονή της αναχώρησής τους για την Ελλάδα, οι αιχμάλωτες γυναίκες της Τροίας θρηνούν για την άλωση της πόλης. Μαζί τους η Εκάβη, που περιμένει την ανακοίνωση για τη δική της μοίρα αλλά έρχεται αντιμέτωπη με απανωτές συμφορές: η Πολυξένη σκοτώνεται στον τάφο του Αχιλλέα και η Ανδρομάχη μαθαίνει την απόφαση των Αχαιών να θανατώσουν τον μικρό της γιο, τον Αστυάνακτα. Την ίδια ώρα, η Κασσάνδρα προμηνύει τις καταστροφές που θα βρουν τους Έλληνες στον δρόμο της επιστροφής.

Οι Τρωάδες, η μόνη σωζόμενη τραγωδία της ευριπίδειας τριλογίας για τον Τρωικό Πόλεμο, διδάχτηκε το 415 π.Χ. στα Μεγάλα Διονύσια. Το έργο γράφτηκε λίγο μετά την καταστροφή της Μήλου το 416 π.Χ., όταν οι Αθηναίοι, με απάνθρωπη βιαιότητα, σκότωσαν όλους τους ενήλικες άντρες της Μήλου και πούλησαν για δούλους τις γυναίκες και τα παιδιά.

Ο Ευριπίδης επιχειρεί να προειδοποιήσει για τις συνέπειες της ασυδοσίας των νικητών και να υπενθυμίσει τη σημασία του να παραμένει κανείς άνθρωπος, μακριά από την ψευδαίσθηση παντοδυναμίας που προκαλούν οι εφήμερες νίκες. Στις Τρωάδες ο ποιητής αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση του εχθρού και, εστιάζοντας στο μεγαλείο των γυναικών της Τροίας, προβάλλει τη δύναμη εκείνη που κάνει τον άνθρωπο να επιμένει ακόμα και μετά την καταστροφή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετάφραση: Θόδωρος Στεφανόπουλος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Στέφανος Κορκολής

Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Οργάνωση παραγωγής: Marleen Verschuuren

Υπεύθυνος Περιοδείας: Ηλίας Κοτόπουλος

Παίζουν:

Εκάβη: Ρούλα Πατεράκη

Μενέλαος: Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Κασσάνδρα: Μαρία Διακοπαναγιώτου

Ανδρομάχη: Μαρίζα Τσάρη

Ταλθύβιος: Δημήτρης Πιατάς

Ποσειδώνας: Αντώνης Καφετζόπουλος

Αθηνά: Μελίνα Αποστολίδου, Λουκία Βασιλείου, Μομώ Βλάχου, Χαρά Γιώτα, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Χριστίνα Μπακαστάθη, Μπέτυ Νικολέση, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Πολυξένη Σπυροπούλου, Ταμπαροπούλου Βιργινία, Θεοφανώ Τζαλαβρά.

Ελένη: Λουκία Βασιλείου – Κλειώ Δανάη Οθωναίου

Χορός:

Μαριάννα Αβραμάκη, Μελίνα Αποστολίδου, Λουκία Βασιλείου, Μομώ Βλάχου, Γιώτα Χαρά, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Ζωή Ευθυμίου, Ηλέκτρα Καρτάνου, Εύη Κουταλιανού, Λωξάνδρα Λούκας, Ελένη Μισχοπούλου, Χριστίνα Μπακαστάθη, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Μπέττυ Νικολέση, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Πολυξένη Σπυροπούλου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Θεοφανώ Τζαλαβρά, Φωτεινή Τιμοθέου, Μάρα.Τσικάρα

Εισιτήρια: 15 € Προπώληση | 17 € Κανονικό | 12 € Φοιτητικό & 65+ |

8 € ΑμεΑ και συνοδοί

Προπώληση: viva.gr

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΑΤΡΑ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ & ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ