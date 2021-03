Τουρισμός: H Qatar Airways «πάει» Μύκονο -Θεοχάρης: Ξεκινά με 3 δρομολόγια την εβδομάδα | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Τα πρώτα βήματα για την εκκίνηση της φετινής τουριστικής σεζόν αποτελούν πλέον γεγονός.

Την ώρα που η επιτροπή λοιμωξιολόγων συνεδριάζει για τα μέτρα του lockdown, ανακοινώθηκε το φιλόδοξο σχέδιο της ολλανδικής κυβέρνησης, η οποία θα στείλει 187 τουρίστες στην Ελλάδα προκειμένου να αποδειχθεί αν μπορεί να πετύχει το «πείραμα» του τουρισμού εν μέσω πανδημίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, ταυτόχρονα με την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου, η Qatar Airways ξεκινάει τις απευθείας πτήσεις της από την Ντόχα προς τη Μύκονο. Η πτήση θα πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα, συνδέοντας το ελληνικό νησί με περισσότερες από 35 πόλεις στην Ασία και στη Μέση Ανατολή.

Με αφορμή την επανεκκίνηση των δρομολογίων, ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης σημείωσε:

«Αισθάνομαι πολύ περήφανος που καλωσορίζω την Qatar Airways στη Μύκονο. Είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός που το ελληνικό νησί, αυτός ο διεθνούς φήμης πολυτελής προορισμός, περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του ανανεωμένου καλοκαιρινού προγράμματος της εταιρείας».

Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την επιτυχή επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, υπό το σλόγκαν «All you want is Greece», καλώντας «τους φίλους της Qatar Airways, απ’ όλο τον κόσμο να επισκεφτούν τη Μύκονο αλλά και την Ελλάδα γενικότερα».

