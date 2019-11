Η Μαρέβα Μητσοτάκη στη γαλλική πρεσβεία: Με total black look και μοδάτη τσάντα [εικόνες]

Στην τελετή παρασημοφόρησης του Γιώργου Αρχιμανδρίτη από τον Πρέσβη της Γαλλίας στην πρεσβευτική κατοικία, παρέστη η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Την Πέμπτη το απόγευμα, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Patrick Maisonnave,απένειμε τα διάσημα του Αξιωματούχου Γραμμάτων και Τεχνών, στον κ. Γιώργο Αρχιμανδρίτη, για τη συμβολή του στο τομέα του πολιτισμού στη Γαλλία και στον κόσμο.

Γιώργος Αρχιμανδρίτης-Μαρέβα Μητσοτάκη

Για την εμφάνισή της, η σύζυγος του πρωθυπουργού επέλεξε ένα απλό και αυστηρό total black look, καθώς φόρεσε μαύρη μπλούζα και μαύρο σακάκι, ενώ έδωσε μια μοντέρνα πινελιά, συνδυάζοντάς τα με ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη -η οποία πρόσφατα έκανε μια μίνιμαλ εμφάνιση στο Προεδρικό Μέγαρο επιλέγοντας ένα μαύρο φόρεμα- ολοκλήρωσε το σύνολο με γόβες στο ίδιο χρώμα, ενώ έκανε τη διαφορά επιλέγοντας μια δερμάτινη τσάντα ώμου σε ανοιχτό καφέ με γαλάζιες λεπτομέρειες. Ο χρωματικός αυτός συνδυασμός, είναι ιδιαιτέρως αγαπητός στις ενημερωμένες γυναίκες της μόδας.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη με total black look

Ποιος είναι ο Γιώργος Αριχμανδρίτης

Συγγραφέας, δημοσιογράφος και δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ τέχνης και πολιτισμού, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης είναι Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης. Έχει διατελέσει Πρέσβης Πολιτισμού της Ελλάδας στα πλαίσια της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη (2008) και έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών για τη συμβολή του στον τομέα του Πολιτισμού στη Γαλλία και τον κόσμο (2010) ενώ το 2019 προήχθη σε Αξιωματούχο του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών.

Γιώργος Αρχιμανδρίτης-Μαρέβα Μητσοτάκη-Patrick Maisonnave με την σύζυγό του, Νάντια



Το βιβλίο «Mot à Mot» («Λέξη προς λέξη»), που συνυπογράφει με την Danielle Mitterrand, κυκλοφορεί από τις γαλλικές εκδόσεις Le Cherche Midi και το βιβλίο του «Μikis Théodorakis par lui-même» από τις εκδόσεις Actes Sud. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν τα βιβλία του «Μίκης Θεοδωράκης-Η ζωή μου», «Θόδωρος Αγγελόπουλος-Με γυμνή φωνή» και «Μελίνα-Μια σταρ στην Αμερική» (με τον Σπύρο Αρσένη), από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Απλή αλλά κομψή εμφάνιση για τη Μαρέβα Μητσοτάκη

Είναι τακτικός συνεργάτης της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας (France Culture). Άρθρα και συνεντεύξεις του με εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες έχουν δημοσιευθεί στη Γαλλία (Le Monde, Le Point, L’Obs) και στην Ελλάδα (Η Καθημερινή, Το Βήμα, Mancode, Blue), ενώ συμμετέχει τακτικά στα διεθνή συνέδρια Art for Tomorrow και Athens Democracy Forum της εφημερίδας The New York Times.

