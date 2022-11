Θεσσαλονίκη: Διεύρυνση δράσεων για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων - iefimerida.gr

Διεύρυνση δράσεων για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων προτείνεται μέσα από τη διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τέτοιου είδους δράσεις είναι το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και το «Κλικ Ζωής», μέσω του οποίου ηλικιωμένοι μπορούν να καλέσουν με το πάτημα ενός κουμπιού σε βοήθεια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δράσεις για τη φροντίδα ηλικιωμένων

Αντίστοιχα, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η εκπαίδευση προσωπικού των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), η υποστήριξη υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων Κέντρων Φροντίδας, αλλά και νέες καινοτόμες δράσεις, όπως η εκπαίδευση και τα μέτρα «ανάπαυλας» άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ως κύριος άτυπος φροντιστής ορίζεται ένα μέλος της οικογένειας που ζει στο ίδιο το νοικοκυριό με το άτομο που δέχεται τη φροντίδα, παρέχοντας φροντίδα σε μόνιμη βάση χωρίς αμοιβή. Για τους ανθρώπους αυτούς καθορίζεται ένα σύνολο δικαιωμάτων, από την αναγνώριση του ρόλου τους, ως την εκπαίδευσή τους, την παροχή συμβουλευτικής και το δικαίωμα σε περιόδους ανάπαυλας.

Παράλληλα προτείνονται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση φόρουμ σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη φροντίδα ηλικιωμένων και η οργάνωση «Σημείου Εξόδου – Συντονισμού κοινωνικών υπηρεσιών» στα νοσοκομεία για τους ηλικιωμένους ασθενείς, που δεν έχουν οικογενειακή και οικονομική υποστήριξη.

Τα παραπάνω τέθηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και πιλοτικά έργα που εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή της Κοινωνικής Καινοτομίας στη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων. Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν ο προγραμματισμός των προτεινόμενων δράσεων, μια διαδικασία που προϋποθέτει τη συνεργασία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την ίδρυση νέων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, λόγω των αυξανόμενων αναγκών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

Η εκδήλωση, που έγινε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μελίνας Δερμεντζοπούλου, εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions-SI4CARE» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg ADRION 2014-2020», όπου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος. Σε αυτήν συμμετείχαν ακόμη στελέχη δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των δήμων της περιοχής, εκπρόσωποι της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ/ Ζωντανό Εργαστήριο «Thessaloniki Active & Healthy Ageing Living Lab».