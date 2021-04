Θεσσαλονίκη: 75 self test για κάθε φαρμακείο -Πότε θα είναι διαθέσιμα | ΕΛΛΑΔΑ | iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διανομή των self test στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, καθώς από αύριο θα ξεκινήσει η παραλαβή τους και από την Πέμπτη το πρωί θα διατίθενται στο κοινό της πόλης ξεκινώντας με μαθητές και καθηγητές Λυκείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessToday.gr ήδη η εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά έχει μοιράσει σε αποθήκες ανά την επικράτεια πάνω από μισό εκατομμύριο self test, ενώ έως την Παρασκευή ο αριθμός θα ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σε συνδυασμό με την πλατφόρμα που θα είναι στον «αέρα» από το απόγευμα της Τετάρτης, η προμήθεια των self test στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει από την Τετάρτη και από την Πέμπτη το πρωί θα διατίθενται στο κοινό.

Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευγενίδης εξήγησε στο ThessToday.gr ότι είναι σημαντική η άμεση παραλαβή των self test από μαθητές – εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός υπάρχει ο φόβος άμεσης εξάντλησής τους και αφετέρου η δημιουργία συνωστισμού στα εφημερεύοντα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου από τους υπόλοιπους πολίτες. «Υπάρχουν θέματα προς επίλυση, όπως να προλάβουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν εγκαίρως και να παραλάβουν τα self test την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έχουμε την ενημέρωση ότι τα φαρμακεία θα παραλάβουν τα self test αύριο Τετάρτη, οπότε και το απόγευμα προς βράδυ θα ανοίξει και η πλατφόρμα», τόνισε ο κ. Ευγενίδης, συμπληρώνοντας παράλληλα πώς κάθε φαρμακείο προβλέπεται να παραλάβει 75 τεμάχια.

Στο άγνωστοι οι φαρμακοποιοί

Φαρμακοποιοί μιλώντας στο ThessToday.gr δηλώνουν ανενημέρωτοι για την παραλαβή των προσωπικών self test, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους ότι η διαδικασία καταμέτρησης και μεταφοράς στα καταστήματα θα ολοκληρωθεί την άλλη εβδομάδα. «Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς πότε θα παραλάβουμε τα self test. Μόνο ό,τι διαβάζουμε στις ιστοσελίδες. Είμαστε στο άγνωστο. Προσωπικά δεν γνωρίζω πόσα self test θα παραλάβω στο φαρμακείο μου και πώς θα τα δώσω. Πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο ότι αν δεν ανοίξει η πλατφόρμα δεν γίνεται να χορηγήσω το self test», τόνισε η Μαρία Παπαδοπούλου, που διατηρεί φαρμακείο στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Να σημειωθεί πως, μετά τους καθηγητές και μαθητές Λυκείων, σειρά θα πάρουν οι πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18-67 ετών και τέλος, στους άνω των 67.

Στο self-testing.gov.gr η δήλωση θετικού αποτελέσματος

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Στη συνέχεια, οι πολίτες θα λαμβάνουν μία βεβαίωση ή θα τους αποστέλλεται SMS για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας, είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτική δομή.

Πώς γίνονται τα self test

Τα βήματα για το ρινικό τεστ είναι τα εξής:

Τοποθετείτε την μπατονέτα περίπου 4 εκατοστά μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά και περιστρέφουμε 5-6 φορές.

Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία στο άλλο ρουθούνι.

Τοποθετείτε τον στυλεό μέσα στο υγρό και περιστρέφουμε για 15 δευτερόλεπτα.

Πιέζετε τον στυλεό μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό.

Ρίχνετε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής πλακέτας και αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να φανεί το αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά το τεστ σάλιου, η διαδικασία είναι η ίδια, με τη διαφορά ότι το δείγμα λαμβάνεται από το στόμα μέσα στην ειδική χοάνη, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό. Ανακινείτε το φιαλίδιο, το αφήνετε ένα λεπτό και μεταφέρετε τέσσερις σταγόνες στην πλακέτα.

