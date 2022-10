Τέλος το «Beat», γίνεται «Free Now» -Τι αλλάζει με τα ταξί - iefimerida.gr

Tέλος εποχής μετά από 10 χρόνια για την Beat, την δημοφιλή διαδικτυακή πλατφόρμα που προκάλεσε «επανάσταση» στις υπηρεσίες ταξί στην Ελλάδα. Ερχεται το «Free Now».

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία το Beat έκλεισε τον κύκλο του και την σκυτάλη παίρνει πλέον το «Free Now», το app μετακίνησης που χρησιμοποιείται από 30 εκατομμύρια επιβάτες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Μεταξύ αυτών πλέον και η Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στις λειτουργίας της νέας εφαρμογής θα είναι η κράτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων (eBikes) για πρώτη φορά για πιο ευέλικτες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Για να έχετε πρόσβαση, θα μεταφέρετε τον λογαριασμό σας από τη BEAT στη FREE NOW εφαρμογή, ακολουθώντας τα βήματα μέσα από το application που ήδη έχετε κατεβασμένο στο κινητό σας τηλέφωνο.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται:

«Το Beat ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2011, αν είσαι από τους «παλιούς» μας χρήστες θα το θυμάσαι και ίσως το είχες αγαπήσει ως Taxibeat. Το Taxibeat μεγάλωσε κι ενσωματώθηκε στην οικογένεια της FREE NOW, την κοινοπραξία επί των μετακινήσεων μεταξύ BMW Group και Mercedes-Benz Mobility, ήδη από το 2017. Την ίδια χρονιά μετονομάστηκε σε Beat και γρήγορα έγινε ακόμη πιο αναγνωρίσιμο, ακόμη πιο δημοφιλές. Το Beat, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Λατινική Αμερική. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη, με το FREE NOW, θα είμαστε πια μέρος ενός Super App Μετακίνησης που ενώνει πάνω από 150 ευρωπαϊκές πόλεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι σημαίνει Super App Μετακίνησης;

Το FREE NOW ενσωματώνει παρόχους μετακίνησης και διαθέτει το μεγαλύτερο εύρος οχημάτων στην Ευρώπη με τη φιλοδοξία να κάνει τις αστικές μετακινήσεις πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες. Ήδη, περισσότερα από 30 εκατομμύρια χρήστες σε 10 αγορές και περισσότερες από 150 πόλεις μπορούν να κάνουν κράτηση για το πλησιέστερο ταξί, αυτοκίνητο ή να επιλέξουν λύσεις μικροκινητικότητας, όπως ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά μηχανάκια και ηλεκτρικά ποδήλατα. Οι χρήστες του FREE NOW στην Ελλάδα, θα μπορούν να δοκιμάσουν τις διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης ανάλογα με τον προορισμό τους, με την FREE NOW εφαρμογή που θα έχουν ήδη διαθέσιμη στο κινητό τους.

Τι επιλογές γίνονται διαθέσιμες στην Ελλάδα;

Ξεκινάμε με τέσσερις τρόπους μετακίνησης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – όλοι σε μία εφαρμογή. Τα ταξί θα είναι προφανώς διαθέσιμα, και τώρα θα έχεις επιλογή μεταξύ τριών τύπων στόλου:

Το κλασσικό ''Ταξί'', με όλα τα συνεργαζόμενα ταξί να βρίσκονται στο συγκεκριμένο στόλο, που στοχεύει στη γρήγορη εξυπηρέτησή σου.

Το ''Comfort ταξί'', αποκλειστικά με νεότερα οχήματα ηλικίας έως και 5 ετών, δίνει παραπάνω έμφαση στην άνεση, ενώ το Eco ταξί, αποκλειστικά με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, εξασφαλίζει πιο πράσινες διαδρομές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Comfort στόλος θα δέχεται μόνο ηλεκτρονική πληρωμή, ενώ ο Eco στόλος θα είναι αρχικά διαθέσιμος στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αλλά δεν σταματάμε εδώ! Για πρώτη φορά θα μπορείς να δοκιμάσεις τα ηλεκτρικά μας ποδήλατα (eBikes) χάρη στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών του παρόχου μικροκινητικότητας RideMovi, για πιο ευέλικτες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι ένα eBike μπορεί να είναι πολύ πιο βολικό (και διασκεδαστικό!) για μικρές αποστάσεις ή ότι μαζί του θα μπορείς να φτάνεις σε σημεία που δε φτάνει το ταξί.

Επιπλέον, στη νέα μας εφαρμογή θα βρεις πολλές περισσότερες λειτουργίες και τεχνικές δυνατότητες, τις οποίες θα σε αφήσουμε να ανακαλύψεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι ενώ το ταξί θα βρίσκεται στον επίκεντρο των υπηρεσιών μας, μεταβαίνουμε σταδιακά στην εποχή του Mobility-As-A-Service. Με το FREE NOW, θέλουμε να αλλάξουμε ξανά τις υπηρεσίες μετακίνησης όπως ήδη κάναμε με το BEAT.

Η ομάδας μας στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει: To FREE NOW θα συνεχίσει με την ίδια ομάδα του BEAT σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα συνεργάζεται με το ίδιο δίκτυο των 8.000 οδηγών ταξί, ενώ θα διασφαλίσει ότι αυτό το δίκτυο θα επεκταθεί.

Γιατί να κάνω μεταφορά στο FREE NOW;

Η μεταφορά των οδηγών ταξί ξεκίνησε ήδη στα τέλη Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται με συνεχείς εκπαιδεύσεις στη νέα εφαρμογή. Οι οδηγοί μας σε περιμένουν ήδη για τις πρώτες σου FREE NOW διαδρομές! Για να μεταφερθείς από το Beat στο FREE NOW θα δεις το αντίστοιχο μήνυμα στη Beat εφαρμογή σου. Η διαδικασία είναι απλή και εύκολη, και θα σου επιτρέψει να μεταφέρεις τα προσωπικά σου δεδομένα και τις μεθόδους πληρωμής σου, με ασφάλεια.

Τόσο το Beat app όσο και το FREE NOW app θα λειτουργούν παράλληλα για μια περιορισμένη μεταβατική περίοδο, ενώ σύντομα οι διαδρομές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της νέας μας εφαρμογής.